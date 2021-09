Najlepszy Courtyard na świecie działa w Warszawie

Courtyard by Marriott Warsaw Airport, należący do Polskiego Holdingu Hotelowego, zajął pierwsze miejsce w rankingu wszystkich 1273 hoteli marki Courtyard na świecie oraz pierwsze miejsce w Europie wśród wszystkich hoteli sieci Marriott pozyskując najwięcej nowych uczestników programu lojalnościowego Marriott Bonvoy.

W ramach inicjatywy “It All Starts With You” zespół hotelu Courtyard podniósł poprzeczkę innym hotelom, osiągając w sierpniu ponad 165 proc. celu wyznaczonego przez sieć Marriott i tym samym znalazł się w ścisłej czołówce najlepszych hoteli Marriott na świecie.

Warszawski Courtyard zajął pierwsze miejsce pod względem liczby nowych członków pozyskanych do programu wśród wszystkich hoteli sieci Marriott w Europie oraz pierwsze miejsce w rankingu wszystkich hoteli marki Courtyard na świecie.

Dzięki wytrwałej pracy całego zespołu elitarne grono członków programu Marriott Bonvoy w samym sierpniu zasiliło 1658 nowych gości.

– Budowanie sukcesu jest codzienną pracą każdej osoby zatrudnionej w hotelu. Począwszy od pracowników biur, ale przede wszystkim osób w recepcji, gastronomii czy housekeepingu, których praca i uśmiech składają się na doświadczenie gościa. Codziennie nie tylko stajemy na wysokości wyzwań naszego hotelu ale również staramy się inspirować naszych gości i tworzyć atmosferę, w której czują się swobodnie. Jestem niezwykle dumny, że nam się to udaje – mówi Artur Derela, dyrektor hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport.

W comiesięcznym rankingu Marriott Bonvoy są uwzględniane wyniki z ponad 7400 hoteli Marriott na świecie – 30 marek w 134 krajach. W programie Marriott Bonvoy zarejestrowanych jest na świecie ponad 140 milionów hotelowych gości sieci Marriott. W warszawskim hotelu Courtyard członkowie programu stanowią średnio 20 proc. wszystkich gości indywidualnych, co świadczy o lojalności gości względem hotelu i potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez hotel.

Czterogwiazdkowy Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport usytuowany jest naprzeciwko terminalu na Lotnisku Chopina w Warszawie i jest pierwszym hotelem tej marki w Polsce. Obiekt posiada 241 pokoi i 13 sal konferencyjnych o powierzchni prawie 764 mkw. W momencie otwarcia w 2003 roku, obiekt był jedynym hotelem zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska w Polsce. Sukces hotelu zapoczątkował inne inwestycje hotelowe zlokalizowane w pobliżu lotnisk w Polsce. Rokrocznie z usług hotelu korzysta prawie 90 tys. gości. Courtyard by Marriott Warsaw Airport był wielokrotnie nagradzany międzynarodowymi nagrodami, m.in. był doceniamy przez gości hotelowych co uplasowało go w czołówce najlepszych hoteli tej marki na świecie.