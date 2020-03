Najnowsza inwestycja sieci Q Hotel robi kolejny krok do startu

Q Hotel Plus Wrocław Bielany jest największą jak dotychczas inwestycją sieci. W hotelu powstaje 209 nowoczesnych, dwuosobowych pokoi, w tym 8 luksusowych apartamentów suite, 3,7 tys. mkw. powierzchni konferencyjno-eventowej z możliwością podziału na 18 niezależnych sal konferencyjnych, sala balowa o powierzchni 580 mkw. oraz wysokości 4 m z dostępem do światła dziennego oraz windy towarowej, 450 mkw. VIP lounge z panoramicznym tarasem widokowym na Wrocław, 4 sale konferencyjne zlokalizowane na 1 piętrze, w sąsiedztwie sali balowej, centrum relaksacyjne, dwie restauracje: śniadaniowo-lunchowa oraz a la carte połączona z barem i ogrodem oraz 119 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla autokarów.

Inwestorom podczas planowania inwestycji na Bielanach Wrocławskich przyświecał jeden cel: stworzenie obiektu, który dla organizatorów wydarzeń, eventów i kongresów będzie niezwykle elastyczny i funkcjonalny. Q Hotel Plus Wrocław Bielany daje ogromne możliwości i bez wątpienia sprosta wymaganiom najbardziej wymagających klientów. Wysokie wnętrza, winda umożliwiająca wprowadzanie pojazdów do sali balowej czy taras widokowy to tylko kilka atutów, które obok profesjonalizmu zatrudnionego personelu przyczynią się do realizacji niezapomnianych spotkań w Q Hotel Plus Wrocław Bielany.