Najpierw Nowy Targ, teraz Rzeszów. Kolejne obiekty B&B Hotels otwarte dla gości

– Kontynuujemy zapoczątkowany w Nowym Targu model biznesowy oparty na wieloletniej umowie najmu, co pozwoli nam zwiększyć tempo rozwoju w Polsce – mówi Beatrice Bouchet, Prezes Zarządu B&B Hotels Polska.

Hotel B&B Rzeszów Centrum zlokalizowany jest w samym centrum miasta przy ul. Grottgera 28. Do dyspozycji gości są 64 klimatyzowane i komfortowo wyposażone pokoje w kategoriach Standard, Superior i Delux. W każdym znajduje się łazienka, wygodne łóżko, stanowisko do pracy, telewizor z dostępem do wielu kanałów satelitarnych, a także minibarek z napojami i przekąskami, ekspres do kawy, zestaw do parzenia herbaty i zestaw do prasowania.

Uzupełnieniem oferty jest serwująca regionalne specjały restauracja Capella Restaurant & Lobby Lounge oraz kawiarnia Espresso Coffee & Bar.

B&B Rzeszów Centrum posiada zaplecze konferencyjne, wyposażone w nowoczesny sprzęt audio i video. Obiekt dysponuje salą mogącą pomieścić jednocześnie 200 osób, z możliwością wydzielenia trzech sal niezależnych. Dopełnieniem oferty centrum konferencyjnego jest sala B&B Meeting Room, pozwalająca na zorganizowanie kameralnego spotkania, cocktail-party lub business meeting dla 60 osób. Na terenie należącym do hotelu znajduje się również parking.

– B&B Rzeszów Centrum to kolejna inwestycja, która przybliża nas do realizacji celu, jakim jest obecność naszych hoteli we wszystkich polskich miastach wojewódzkich – wyjaśnia Beatrice Bouchet. – Jestem przekonana, że doskonałe położenie, nowoczesny design oraz profesjonalna obsługa w połączeniu z korzystną ceną zapewnią naszym gościom doświadczenia na najwyższym poziomie, a sam hotel B&B Rzeszów Centrum będzie postrzegany jako miejsce, do którego warto przyjeżdżać – dodaje.

– Hotele B&B podbiły już Warszawę, Wrocław, Kraków, Katowice, Toruń oraz Łódź. To nie przypadek. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że także w Rzeszowie sieć B&B Hotels odniesie sukces – mówi Krzysztof Gryczman, Prezes Zarządu KMG Investments, wynajmujący hotel spółce B&B Hotels Polska i kontynuuje: – Znane marki to dla miasta zawsze wartość dodana, która przekłada się na jego wizerunek i atrakcyjność inwestycyjną.

Marka B&B Hotels obecna jest we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Belgii, Czechach, Portugalii, Słowenii i Szwajcarii, a także w Brazylii. W Polsce pod jej szyldem działają obiekty w Warszawie (154 pokoje), Łodzi (149), Wrocławiu (140), Krakowie (130), Katowicach (105), Toruniu (93), Nowym Targu (76), a teraz również w Rzeszowie (64).