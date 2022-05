Największa bolączka hoteli w Krakowie? Wyzwań nie brakuje

Do najbardziej znanych projektów SAO Investments należą m.in. pierwszy Q Hotel w Krakowie i pierwszy w Europie Środkowej projekt hotelu sieci InterContinental Indigo Krakow Old Town.

W portfolio firmy znajduje się również projekt pierwszego hotelu Marriott w Krakowie.

Rynki Wielkiej Brytanii, USA oraz państw europejskich, z których tradycyjnie najwięcej było podróżnych w Krakowie bardzo szybko zareagowały na wzrost zagrożenia oraz decyzje państw o wskazaniu naszego rejonu jako potencjalnie niebezpiecznego.

Hotele w Krakowie czekają na zagranicznych gości

- Większość rezerwacji grupowych, turystycznych została anulowana na najbliższe miesiące lub przeniesiona do innych krajów Europy - mówi Grzegorz Skawiński, prezes zarządu SAO Investments ASI.

Po lutym, kiedy krakowskie lotnisko obsłużyło niemal 400 tys. podróżnych (w porównaniu do około 650 tys. w przedpandemicznym lutym 2020), ponownie niektóre linie lotnicze odwołują loty, zawieszane są czartery do Krakowa. Przedstawiciele biur podróży informują wprost, że jest to spowodowane obawą o bezpieczeństwo podróżnych.

Okno rezerwacyjne jeszcze krótsze

- Krajowy i niewielki zagraniczny ruch turystyczny generuje obecnie obłożenie w Krakowie na poziomie około 50 proc. Wyraźnie widać zmianę zachowań konsumentów, którzy przywykli do dokonywania rezerwacji w ostatniej chwili. Okno rezerwacyjne skróciło się niemal do kilku dni. Obiekty notują przyrosty rezerwacji od kilkunastu do kilkudziesięciu procent na przestrzeni jednego tygodnia - mówi Grzegorz Skawiński.

Jak twierdzi, utrzymanie rentowności obiektów hotelarskich jest utrudnione przy spadku obłożenia i ceny średniej oraz skokowym wzroście kosztów stałych i operacyjnych. - Brak stabilności na rynku rezerwacji nie zachęca do długofalowego planowania strategii. Wciąż nie odbudował się rynek spotkań, którego znaczenie było ogromne w Krakowie. Odbywają się pojedyncze mniejsze i większe spotkania, ale nie mają one już tak dużego wpływu na ogólną sytuację rynku noclegowego jak niegdyś - uważa Grzegorz Skawiński.

Będą nowe hotele w Krakowie?

Wydaje się, że prognozy o powrocie rynku, w 2024 roku, do swego rodzaju normalności były i są coraz bardziej wiarygodne. - Nie spowalnia to jednak nowych inwestycji, a Kraków wciąż jest atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji w hotele. W 2022 roku, choć jest dopiero początek drugiego kwartału, już otworzyło się kilka nowych obiektów. Na drugą połowę roku również zaplanowane jest uruchomienie szeregu nowych hoteli - mówi Grzegorz Skawiński. - Swego rodzaju kumulacja może być także wynikiem opóźnienia w uruchamianiu obiektów zaplanowanych na poprzednie lata.