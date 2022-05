Najwyżej położona plaża w kraju czeka na turystów w Tatrach na Gubałówce

Chillout z atrakcjami na plaży na wysokości 1123 m n.p.m.

Polskie Koleje Linowe przygotowały atrakcje dla turystów z okazji otwarcia plaży.

Chętni turyści wezmą udział w „Harnasiowym turnieju”, podczas którego będą rywalizować ze sobą w aż pięciu konkurencjach.

Na jedną z głównych i kultowych atrakcji Zakopanego, jaką jest Gubałówka, goście będą mogli przedostać się koleją linowo-terenową. Piękne wysokie góry, tatrzańska przyroda i piasek pod stopami – to wszystko już 28 maja od godziny 9:00 czeka na turystów. Gubałówka od soboty zamieni się w najwyżej położoną plażę w kraju.

Widoki z plaży na Gubałówce. Fot. mat. pras.

Miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu będą mogli zrelaksować się grając w mini golfa. Rywalizacja w tym sporcie wciągnie osoby w każdym wieku. Mini golf dla rodzin oraz w gronie znajomych będzie świetną rozrywką oraz gwarancją niezapomnianej zabawy.

Odważni goście – którzy w sobotę odwiedzą najwyżej położoną w kraju plażę – za pomocą żyroskopu na własnej skórze odczują siłę przeciążeń grawitacyjnych. Atrakcja zaaranżuje moc niezapomnianych wrażeń zarówno młodszym, jak i starszym uczestnikom eventu. Plażowicze będą mogli również liczyć na fascynujący oraz pobudzający wyobraźnię pokaz iluzjonisty, który w sobotę od 13:00 przeniesie wszystkich turystów do tajemniczego świata magii.

„Harnasiow turniej" na plaży na Gubałówce

Biorący udział w „Harnasiowym turnieju" podzieleni zostaną na dwie drużyn. Turyści podczas rywalizacji będą musieli wykazać się między innymi zręcznością – rzucając podkowami do celu, sprytem - pokonując tor przeszkód, czyli Ceprostradę, czy siłą rzucając do góralskich kręgli ułożonych z drewnianych kłotków. Każdy z uczestników zabawy poczuje się również jak prawdziwy juhas, a to wszystko za sprawą konkurencji związanej z dojeniem krasuli.

Plan atrakcji z okazji otwarcia plaży na Gubałówce. Fot. mat. pras.

Podczas sobotniego otwarcia plaży na Gubałówce turyści będą mogli również na leżakach posłuchać dobrej muzyki, o którą przez cały dzień zadba DJ.

Zachęcamy do odwiedzenia Gubałówki w dniu otwarcia plaży oraz skorzystania z atrakcji przygotowanych przez Polskie Koleje Linowe. Bilety można zakupić w sklepie internetowym PKL, w biletomatach i kasach w ośrodku. Aktualne godziny otwarcia dostępne są na stronie internetowej PKL.