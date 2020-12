Narodowa kwarantanna to totalna klęska dla branży narciarskiej

17 gru 2020

Rząd ogłosił kwarantannę narodową, która potrwa od 28 grudnia do 17 stycznia. W tym czasie zamknięte będą m.in. stoki narciarskie. - Dzisiejszy komunikat nie dosyć, że nas zaskoczył, to jest niekonsekwentnym działaniem w stosunku do ustalonego przed trzema tygodniami planu. Konsekwencją jest totalna klęska dla branży narciarskiej - przekonuje Stowarzyszenie Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne (PSNiT).