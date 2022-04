Narvil, SPA Dr Irena Eris czy Rosevia - co hotele przygotowały na Wielkanoc 2022?

Trzy doby w wielkanocny weekend 2022 dla dwóch osób to średni koszt około 3 tys. zł.

W cenie jest szereg atrakcji związanych ze świętami, np. wyplatanie koszyków, malowanie pisanek, ale też odpoczynek w strefach spa.

„Wielkanoc przy rodzinnym stole” w hotelu Narvil

Hotel Narvil w tym roku proponuje „Wielkanoc przy rodzinnym stole”. Dwie osoby za świąteczny, trzydniowy pobyt w hotelu zapłacą 3285 zł.

Hotel zapewnia najmłodszym stałą opiekę animatorów w strefie zabaw. W programie także ognisko, uroczyste, świąteczne posiłki czy gry terenowe „Na tropie rodziny bobra Narvilka”.

Dla gości, którzy wybiorą pakiet, dostępny jest program rodzinny "Wielka moc atrakcji", który organizuje czas od piątku od godziny 16:00 do poniedziałku do godziny 16:30. Sześć wydarzeń jest dedykowanych najmłodszym, 11 - dorosłym, a pozostałe pozwalają na uczestnictwo wszystkich.

Hotel Narvil w województwie mazowieckim, w Serocku w pobliżu Narwi, łączy w swojej ofercie SPA, centrum konferencyjne oraz miejsce przyjazne rodzinnemu wypoczynkowi.

Best Western Hotel Jurata i „Radosna Wielkanoc w Juracie”

Pakiet dostępny w Juracie to 4140 zł dla dwóch osób za trzy doby. „Radosna Wielkanoc” od Best Western Hotel Jurata należącego do Polskiego Holdingu Hotelowego to rodzinny czas ze święconką i dłuższym zakwaterowaniem. Oferta skupia się na atrakcjach dla dzieci, którym zabawa upłynie z gościem specjalnym – Królikiem Bugs i przy malowaniu tradycyjnych pisanek.

We „Wielkanoc 2022 odetchnij” w hotelu Warszawianka

Pakiet Warszawianki to 2750 zł za trzy doby dla dwóch osób. Przygotowane atrakcje podzielone są dla dzieci i dorosłych.

Nazwa pakietu nawiązuje do warsztatów oddechu “Odetchnij!” Hotel przygotował także Wine Adventure i Warsztaty miksologii drinków. Dla najmłodszych Warszawianka przygotowała siedem wydarzeń.

Hotel Warszawianka, położony w odległości około 40 minut samochodem od centrum Warszawy, ma 300 pokoi.

Zamek Janów Podlaski i Wiosenna Wielkanoc

Czterogwiazdkowe centrum konferencyjno-wypoczynkowe przygotowało na Wielkanoc pakiet w cenie od 980 zł za osobę za dobę. Dwie osoby za trzy dni zapłacą 2940 zł. Goście decydujący się na pakiet wielkanocny mogą wybrać trzydniowy pobyt od piątku do poniedziałku.

Dorośli w cenie pakietu mogą liczyć na: „Wodny Relax w strefie Wellness” i spacery po „Ścieżce Zmysłów”.

Zamek Janów Podlaski należy do Arche i ma 199 pokoi. Płożony jest w sercu Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu.

Rodzinne Święta Wielkiej Nocy w Hotelu SPA Dr Irena Eris

Pakiet Rodzinne Święta Wielkiej Nocy w Hotelu SPA Dr Irena Eris w Wysokiej Wsi obowiązuje od 15 do 18 kwietnia 2022. Pobyt musi trwać minimum dwa dni.

Dwie dorosłe osoby za pobyt trzydniowy w hotelu Dr Irena Eris zapłacą 5315 zł. Dla najmłodszych gości czeka śmigusowa zabawa na basenie, a rodzinną integrację zapewnią zajęcia sportowe i warsztaty plastyczne.

W sobotę hotel szykuje koncert muzyczny.

Hotel SPA Dr Irena Eris jest położony w pobliżu Wzgórz Dylewskich.

Hotel Marina Club i Wielkanoc w środku jeziora

Goście Hotel Marina Club za trzydniowy pobyt dwóch osób zapłacą od 3996 zł. Będą mogli skorzystać ze Strefy Marina Wellness, a najmłodsi ze strefy zabaw Kids Club.

Okazjonalną atrakcją będzie pokaz przygotowywania tradycyjnego sękacza. Sobotni wieczór uświetni rodzinne ognisko.

Rodzinna Wielkanoc w Ustroniu

W 2022 roku świąteczny weekend w hotelu Diament Ustroń będzie kosztował dwie osoby 3270 zł.

Pakiet wyróżnia to, że do każdej dokonanej rezerwacji dodano bilet na 5 zjazdów na torze tubingowym w ramach atrakcji dla dzieci. Dorośli będą mogli wypoczywać w strefie fitness i wellness.

Klasyczne pakiety wielkanocne od m.in. Rosevia, Marine i Grand Moments

Większość hoteli w ramach udogodnienia w trakcie świąt oferuje dostęp do strefy wellness i animacje dla dzieci. Pakiety w takiej formie to: Wielkanoc nad morzu w hotelu Rosevia (3620 zł za trzydniowy pobyt dwóch osób), "Wielkanoc przy morzu” z Marine Kołobrzeg (3957 zł 3 d. 2 os), Wielkanoc w Czarnym Potok (2967 zł 3 d. 2 os), Wielkanoc w górach BH w Bachleda Resort Zakopane (3825 zł 3 d. 2 os), Święta wielkanocne w Lake Hill Hotel (4248 zł 3 d. 2 os.) i Rodzinna Wielkanoc Grand Moments (4446 zł 3 d. 2 os).

Golden Tulip i „Wielkanocny odpoczynek”

Golden Tulip Gdańsk Residence oraz Golden Tulip Międzyzdroje Residence należące do PHH, przygotowały dla gości pakiety z dostępem do strefy wellness oraz udogodnieniami dla najmłodszych.

W Międzyzdrojach dwie osoby za trzy doby zapłacą 2014 zł, a w Gdańsku - 2334 zł.

