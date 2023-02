Radisson Blu Resort & Conference Center Ostróda Mazury został otwarty. Tym samym ferie można spędzić wypoczywając na Mazurach z widokiem na Jezioro Drwęckie.

To hotel otoczony zielenią, położony zaledwie 100 metrów od piaszczystej plaży w Ostródzie.

Gwarantuje spokojny wypoczynek wśród natury i dostęp do spokoju Mazur i Warmii.

Inwestycja w tym regionie to już 18. obiekt w portfolio grupy Radisson w Polsce.

Hotel Radisson Blu Resort & Conference Center Ostróda Mazury, którego budowa została właśnie oficjalnie ukończona, usytuowany jest nad jeziorem Drwęckim, tuż przy plaży. Dzięki swojemu położeniu jest idealną bazą noclegową dla gości ceniących aktywny wypoczynek. Do ich dyspozycji jest m.in. wielokilometrowa ścieżka rowerowa wiodąca dookoła jeziora. Zapewni zachwycające widoki na malowniczo usytuowany zbiornik wodny. Fani doznań historycznych mogą zwiedzić zamek krzyżacki z XIV wieku czy sprawdzić dokąd wiedzie Kanał Elbląski.

W Radisson Blu Resort & Conference Center Ostróda Mazury znajduje się 238 pokoi, których kolorystyka nawiązuje do barw natury - ciepłego drzewa, chłodu kamienia, przeplatanych błękitem morza i nieba. Taka kolorystyka dominuje w całym obiekcie. Za projekt architektury, wnętrz stref publicznych i pokoi w hotelu odpowiedzialna jest Tete Concept.

Nowy Radisson Blu Resort to wyjątkowe miejsce na mapie Mazur. Cieszymy się, że w końcu możemy przyjąć pierwszych gości. Jestem przekonany, że nasz obiekt dostarczy im wielu niezapomnianych wrażeń – powiedział Adam Pruszkowski, Dyrektor Generalny hotelu Radisson Blu Resort & Conference Center Ostróda Mazury.

Otwarcie hotelu. Od lewej, Dyrektor Generalny Adam Pruszkowski, Burmistrz Miasta Ostróda – Zbigniew Michalak, Starosta Powiatu Ostródzkiego – Andrzej Wiczkowski, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin.

Do dyspozycji gości jest również nowoczesny Aqua Park obejmujący krytą strefę wodną z dwutorowym basenem sportowym, płytkim basenem dla dzieci, trzema jacuzzi oraz strefą termalną z sauną i łaźnią parową. W okresie letnim dostępna jest również strefa zewnętrzna z basenem relaksacyjnym i dwoma jacuzzi. Dla spragnionych relaksu, hotel zaprasza do spa Lava e Sal, którego filozofią jest znalezienie harmonii między ciałem a umysłem – poprzez detoksykację i kojące terapie holistyczne. To wszystko w 12. salonach zabiegowych, strefie VIP i łaźni parowej.

Leniwe popołudnia i wieczory można spędzić w jednej z dwóch oryginalnych restauracji. The Grus posiada w menu dania kuchni międzynarodowej bazującej na sezonowych lokalnych produktach. W karcie królują ryby z mazurskich jezior. Posiłek można zjeść w środku, lub na tarasie restauracji z widokiem na okolicę. The Stoke Restaurant natomiast to idealne miejsce dla fanów wołowiny i owoców morza. Restauracja posiada taras z widokiem na Jezioro Drwęckie oraz specjalne sale VIP zapewniające większą prywatność W Lobby Barze na gości czekają przekąski lub lunch, aromatyczna kawa, herbata, zdrowe owocowe koktajle i desery.

Dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać wieczory czeka Klub Black Swan, w którym w mniej zobowiązującej atmosferze towarzyszy zabawa i integracja z możliwością gry w bilard, 4-torowa kręgielnia i kort do squasha.

Biorąc pod uwagę wymagania klientów biznesowych, hotel posiada 16 świetnie wyposażonych sal konferencyjnych, mogących pomieścić łącznie do 1000 osób. To ponad 2300 metrów kwadratowych przestrzeni do spotkań i wydarzeń, rozmieszczonych w różnych miejscach. Hotelowe zaplecze konferencyjne obejmuje również Audytorium, cztery sale wielofunkcyjne, siedem sal konferencyjnych oraz foyer, które można zaaranżować na różne imprezy, w tym spotkania biznesowe, bankiety i wesela.

