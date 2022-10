Nekroturystyka to kategoria mrocznej turystyki, której popularność w ostatnim czasie rośnie na całym świecie. Mowa tu o zwiedzaniu cmentarzy lub miejsc opuszczonych.

Nekroturystyka, to trend, który może zaskoczyć. Jednak oczekiwania konsumenckie w turystyce nieustannie się zmieniają i ewoluują, co potwierdza, że podróżujący nie tylko chcą doświadczyć tego, czego doświadczyli inni, ale także oczekują bardziej osobistych doświadczeń.

Nekroturystyka to kategoria mrocznej turystyki, której popularność w ostatnim czasie rośnie na całym świecie.

Mowa tu nie tylko o zwiedzaniu cmentarzy, ale także o podróżowaniu do miejsc opuszczonych lub „nawiedzonych” czy udział w spacerach z przewodnikiem po mieście szlakiem kryminalnych wydarzeń.

W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej fanpage'ów skoncentrowanych na mrocznej turystyce, które rekomendują miejsca warte odwiedzenia.

Listopad z nadchodzącym Halloween to doskonały czas, by udać się w nietypową podróż. Kiwi.com przygotowała kilka ciekawych rekomendacji.

Wyszukiwarka tanich lotów i firma travel-tech Kiwi.com przygotowała krótką listę jednych z najpiękniejszych i najmroczniejszych cmentarzy, w tym tych zlokalizowanych na południu Europy, gdzie podróżni mogą liczyć na słoneczną i przyjazną pogodę w listopadzie (pomimo sezonu jesiennego).

Cmentarz Greyfriars. Fot. Wikipedia

Cmentarz Greyfriars (Edynburg) jest jednym z najsłynniejszych w Edynburgu i znanym z legend związanych z jego nazwą i małym pieskiem Bobbym (ukochanym zwierzakiem Szkotów, którego nagrobek znajduje się tuż przy wejściu, mimo że został pochowany poza cmentarzem ). Nekropolia ta zyskała również światową sławę jako jedno z miejsc, które J.K. Rowling często odwiedzała, gdy była pochłonięta pisaniem sagi o Harrym Potterze.

Z jednej strony mówi się, że Rowling zainspirowała się miejscem do stworzenia ponurej sceny na cmentarzu w części „Harry Potter i Czara Ognia”, w której Voldemort powraca do swojej fizycznej postaci i staje w pojedynku z Harrym. Dodatkowo, na cmentarzu Greyfriars znajdują się grobowce, które najwyraźniej zostały nazwane imionami bohaterów sagi J.K. Rowling, np. profesor Minerwy McGonagall i... samego Voldemorta! W jednym rogu cmentarza nagrobek upamiętnia ojca i syna Thomasa Riddle'a.

Kolejne miejsce to Cmentarz Samotnych w Kilyos, niedaleko Stambułu. Turcja znana jest z cmentarzy, na których pochowane są osoby niezidentyfikowane, a także te, których ciała nie zostały odebrane przez ich bliskich. W praktyce to miejsca pochówku wyrzutków społecznych, morderców i ich ofiar, nielegalnych imigrantów, kryminalistów, osób bezdomnych, nieuleczalnie chorych czy kobiet o lekkich obyczajach. Trzy najpopularniejsze tego rodzaju cmentarze to Kilyos w Stambule, Sincan w Ankarze i Doğançay w Izmirze. Wioska Kilyos pod Stambułem może być szczególnie znana fanom powieści Elif Shafak „10 minut i 38 sekund”, w której bohaterka Leyla, jest pochowana właśnie na stambulskim Cmentarzu Samotnych. To bezimienny zbiorowy grób, bez nagrobków - pochowane osoby mają przyporządkowany numer widniejący na wbitej w ziemię tablicy. Dzięki Elif Shafak, jednej z najpopularniejszych tureckich powieściopisarek, cmentarz w Kilyos stał się znany międzynarodowej publiczności.

Stary Cmentarz Żydowski w Pradze.

Stary Cmentarz Żydowski w Pradze, położony w żydowskiej dzielnicy Pragi, został założony na początku XV wieku. Znany jako Ogród Żydowski, składa się z różnych warstw nagrobków — dokładna liczba pochowanych tu osób jest nieznana, ale szacuje się, że jest tam około 12 000 nagrobków. Był czynnym miejscem pochówku od pierwszej połowy XV w. do 1786 r. Pochowano tu znane osobistości miejscowej społeczności żydowskiej, m.in. rabin Jehuda Liva ben Becalel – Maharal, biznesmena Mordechaja Maisela, historyka Davida Gansa i rabina Davida Oppenheima.

Ogród Różany - „Roseto Comunale” w Rzymie to niezwykłe miejsce ze względu na niesamowitą liczbę rosnących w nim krzewów róż, co sprawia, że przypomina on bardziej ogród niż cmentarz. Jego historia sięga 1645 roku, kiedy społeczność żydowska Rzymu zaczęła wykorzystywać ten teren jako miejsce pochówku - pierwotnie założony, jako cmentarz żydowski (znany jako „Jardincillo judio”), który istniał do 1934 r. kiedy to teren nekropolii został sprzedany, a w jej miejscu faszystowski reżim stworzył via del Circo Massimo. Gmina żydowska w Rzymie uzyskała jednak pozwolenie na użytkowanie części zabytkowego cmentarza Campo Verano. Dziś ze szczytu Ogrodu Różanego Roseto można zobaczyć układ chodników w kształcie menory, na cześć dawnego cmentarza żydowskiego.

Cmentarz Przyjemności – Cemitério dos Prazeres- w Lizbonie to miejsce pochówku znanych portugalskich osobistości, głównie aktorów, pisarzy, malarzy, gospodarzy programów telewizyjnych – współczesnych celebrytów. Jego nietuzinkowa nazwa pochodzi od nazwy pobliskiej dzielnicy miasta – Prazeres – oznaczającej przyjemność. Cmentarz powstał w 1833 roku, po tym jak Lizbonę nawiedziła epidemia cholery, która zdziesiątkowała miasto. Pilnie potrzebny był cmentarz zarówno dla zamożnych jak i ubogich mieszkańców. Większość mauzoleów Prazeres należy do starych, bogatych rodów, jak choćby rodzina Palmeli. Są pięknie zdobione, posiadają rzeźby, a nawet posągi zmarłych. Niezwykłą cechą wielu znajdujących się tam grobów są małe „przednie drzwi” ze szklanymi oknami, przez które można zobaczyć trumny i szczątki zmarłych.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl