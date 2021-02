Nie obniżamy standardu wakacji. Turystyczna mapa planów Polaków

Mimo że przedsprzedaż lata 2021 w biurach podróży trwa już od kilku miesięcy, to właśnie początek roku dla wielu Polaków stał się impulsem do podjęcia decyzji o terminie i miejscu wakacyjnego urlopu. Z tygodnia na tydzień rośnie zainteresowanie wyjazdami – zarówno na majówkę, jak i wypoczynek w wysokim sezonie.

Gdzie i jak Polacy planują spędzić tegoroczne lato? Eksperci z Wakacje.pl wzięli pod lupę rezerwacje wyjazdów na okres od 1 kwietnia do 31 października (czyli na trwający w biurach podróży sezon lato 2021) dokonane we wszystkich kanałach sprzedaży (online i sieć salonów).

Królowa jest jedna

I wcale nie ma na imię Grecja! W tym roku to Turcja podbija serca Polaków, będąc zdecydowanym numerem jeden wśród najchętniej wybieranych kierunków na lato 2021. W ostatnich tygodniach w bieżących podsumowaniach sprzedaży na czoło stawki wybija się co prawda Egipt, ale w spojrzeniu całościowym – od początku sprzedaży wycieczek na najbliższy sezon letni – to właśnie tureckie kurorty są najpopularniejsze. Urlop w tym kraju w okresie od kwietnia do października zarezerwował prawie co trzeci turysta. Kraj Półksiężyca o ponad 10 punktów procentowych wyprzedza Grecję, na trzecim miejscu – z udziałem 14,61%, a więc dwa razy mniejszym niż Turcja – jest Egipt. Ostatnie dni pokazują jednak, że Egipt ma szansę zmniejszyć ten dystans.

W TOP 10 najczęściej rezerwowanych kierunków znajdują się również Tunezja, Hiszpania, Bułgaria, Polska, Chorwacja, Cypr i Albania.

Mimo zmian w podróżowaniu, takich jak na przykład testy na COVID-19 czy limity miejsc, popyt na wyjazdy zagraniczne wraca. Dobra wiadomość jest taka, że nadal możemy podróżować tam, gdzie w poprzednich latach i wypoczywać w podobny sposób – czy to w dużych obiektach z kompleksami basenów i all inclusive, w mniejszych kurortach, czy aktywnie – na zwiedzaniu. Popularne turystycznie kierunki, takie jak Turcja czy Grecja, już poprzedniego lata spełniły oczekiwania podróżnych – zarówno jeśli chodzi o możliwość spokojnego wypoczynku, jak i wprowadzone zasady sanitarne – i to, w połączeniu z dostępnością najpopularniejszych hoteli w ofercie biur podróży czy cenami porównywalnymi do ubiegłych lat sprawia, że w tym roku te miejsca też cieszą się dużym zainteresowaniem – mówi Klaudyna Fudala, PR Manager w Wakacje.pl.

