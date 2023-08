Wakacje w Białowieży to były miesiące pełne turystów. Po informacjach z białoruskiej granicy i o grupie Wagnera goście masowo odwołali rezerwacje. Kto nie uwierzył i przyjechał, ten wygrał: w Białowieży są super ceny i przestrzeń na dobry pobyt.

Lipiec i sierpień w Białowieży to były zawsze pełne turystów miesiące.

Ruch turystyczny praktycznie tu zamarł po zamknięciu pasa przy granicy.

Kiedy już wszystko zaczęło się normować, pojawiły się wieści o grupie wagnerowców i kolejnych kłopotach na granicy z Białorusią.

To sprawiło, że większość letnich gości odwołała swoje rezerwacje.

Ci, którzy nie przestraszyli się medialnych doniesień i przyjechali, korzystają.

Turyści chwalą niespotykaną wcześnej swobodę i komfort podczas pobytu w Białowieży.

Jutro w Białowieży zaczyna się tradycyjny festiwal Dzikie jest Piękne. Ale w tym roku - inaczej niż zwykle - gości z całej Polski jest jak na lekarstwo. I mimo, że program jest bogaty i atrakcyjny, organizatorzy zastanawiają się, czy dopiszą w tym roku przyjezdni. Wiedzą, że na gości z najbliższej okolicy mogą liczyć.

Organizatorzy zapowiadają, że już od tygodnia w Domu Przyrody i Kultury trwa specjalny "turnus remontowy". To czas, w którym ludzie z całej Polski działają w Białowieży po to, by przyszykować dla siebie jeden wspólny dom. Miejsce ma zostać przygotowywane specjalnie na działania kolejne turnusy, szkoły i festiwale, na różnorakie warsztaty - zajęcia prowadzone dla wspólnego dobra.

Ale tłumów nie ma.

Na gości czeka także Ośrodek Gawra, który przyjmuje turystów już od wielu lat. Od chwili otwarcia w 1998 r. właściciele nie pamiętają wielu podobnie słabych turystycznie sezonów.

Mamy u siebie tylko grupy. Takie, które założyły rezerwacje jeszcze w marcu i kwietniu. Żadnych indywidualnych rezerwacji nie ma, nikt nie dzwoni - mówi Alicja Bajko, właścicielka Gawry.

Stefan i Alicja Bajko - właściciele Gawry to z dziada pradziada rdzenni mieszkańcy Białowieży. Dumni, że tradycje rodzinne wyróżniają ich jako właścicieli podobnych obiektów w Białowieży. O swoich gości bardzo dbają. Pokazują możliwie pełny koloryt tego miejsca, na przykład jego wielokulturowość i wynikające z niej tradycyjne smaki. Ale w tym sezonie nie bardzo jest komu.

Media nagłaśniają różne sprawy, ale tutaj się nic się nie dzieje - mówi właścicielka ośrodka.

Z wykształcenia leśnicy - Bojkowie od zawsze starają się angażować swoich gości w wyprawy po lesie. Chcą pokazać im prawdziwy urok puszczy, bo to unikalny w skali Europy las w swoim dzikim, naturalnym stanie. Stefan Bajko, gospodarz Gawry, od wielu lat jest puszczańskim przewodnikiem. Chce, aby jego goście mieli szansę przeżyć i zobaczyć w lesie jak najwięcej.

Żyjemy normalnie, goście Gawry mają się dobrze i korzystają na tym, że nie ma u nas tłumów. Mają od nas jeszcze lepszą opiekę - mówi Alicja Bajko, właścicielka Ośrodka.

Na ostatnie chwile mijających wakacji i pozostałe trzy tygodnie lata wciąż jeszcze można w Gawrze znaleźć wolny pokój.

Taki naprawdę przyjemny, najwyższym w standardzie de Luxe, dla 3 osób kosztuje dziś 300 zł. za nocleg.

Kurort Białowieża świeci pustkami

Miejscowość od zawsze ma status małej wsi. Potwierdza to jej w większości skromna, drewniana zabudowa. Jednak Białowieża ma też wszystkie cechy prawdziwego kurortu.

We wszystkie wakacje poboczami drogi w Białowieży - jak po Krupówkach - ciągnęły rzesze turystów. Hotele i restauracje miały ceny takie, jak wiele miejsc w Krakowie, Warszawie lub w innych atrakcyjnych turystycznie miejscach Polski. Podczas letnich weekendów w żadnej restauracji nie było wolnych stolików bez rezerwacji. Ale ostatnie lata wszystko tu zmieniły.

Urokliwa wioska w Puszczy Białowieskiej jest położona na polanie, nad kameralną rzeczką Narewką. Turyści zakochali się w tym miejscu jeszcze w okresie międzywojnia. Już 1939 r. liczbę letnich turystów szacowano tu na ponad 45 tys. I w ostatnim sezonie przed zamknięciem takie właśnie były statystyki wizyt gości w Białowieży.

W informacji turystycznej, gdzie telefon czasem nieśmiało zadzwoni słychać, że ten sezon jest dla branży turystycznej w Białowieży znowu nie najlepszy.

Gości jest mniej niż moglibyśmy się spodziewać. Powodem jest to całe zamieszanie z Białorusią. W mediach wyszło to w taki sposób, jakby u nas było po prostu źle - mówi pracownik informacji turystycznej w Hajnówce.

I tylko ten z letników, kto miał odwagę sprawdzić informacje na miejscu, ten na wakacjach w Białowieży w tym roku mocno wygrywa. Brak naporu turystów sprawia, że z wakacji wśród przyrody naprawdę można skorzystać.

Jednak i Damian Wawreszuk z punktu informacji turystycznej w Hajnówce przyznaje, że choć oficjalnych statystyk za okres mijających wakacji Organizacja Turystyczna jeszcze nie ma, to gołym okiem widać, że jak chodzi o obłożenie gości, to wyniki będą znacznie słabsze, niż w latach poprzednich.

Białowieża: wszyscy żyją i my żyjemy

Choć w Białowieży jest pusto, to mieszkańcy puszczy nie są wcale rozmowni co do przyczyn tego kryzysu. Te najbardziej popularne miejsca po prostu robią swoje i wciąż jeszcze tętnią wakacyjnym życiem.

Normalnie ludzie przyjeżdżają, a każdy wybiera to, co woli. Cały sezon mam gości, w restauracji także są goście. Wszyscy żyją normalnie i my także żyjemy - mówi z uśmiechem Michał Cisak z pensjonatu Krainka.

W jego pensjonacie na dziś już nie ma miejsc noclegowych. Wciąż jeszcze można spędzić tu ostatnie dni wakacji - wolne pokoje są, choć dopiero od 27 sierpnia.

Przystań na Lato to także jedno z tych miejsc, które ma wyjątkowy klimat. Knajpka jest niepozorna: to po prostu stary drewniany domek, jakich w okolicy wiele. Stoi nad samą Narewką, więc pasują do niego kajaki.

Zapraszam do Białowieży. Ten sezon jest na pewno dużo gorszy niż bywały wcześniejsze - przyznaje Maciej Latoszek z Przystani na Lato.

Każdy kto potrzebuje ciszy, spokoju i dobrej kawy, a przy okazji pływania - po prostu trafia w to miejsce. Goście polecają sobie gorąco leniwe spływy w stronę rezerwatu Wysokie Bagno.

Właściciel Przystani Na Lato zapewnia, że w Białowieży można odpocząć i naładować baterie. Pozytywnie nastroić się na różne życiowe wyzwania. Na przykład takie, z którymi przedsiębiorcom od kilku sezonów przyszło się tu mierzyć.

Żyjący z turystyki mieszkańcy Białowieży to niezwykle ciepli i otwarci ludzie. Chętnie z każdym zamieniają dobre słowo. W Przystani Na Lato luźnym pogawędkom i poważnym rozmowom towarzyszą lemoniady z jarzębiną, pokrzywą i głogiem, lipą i z czarnym bzem. Do Białowieży gości ściąga właśnie ten wyjątkowy, dobry klimat.

W oczach białowieskich przedsiębiorców fakt, że tego lata gości prawie nie ma, to nie jest kwestia aspektu ekonomicznego. Ich zdaniem to nie inflacja jest tego głównym czy jednym powodem.

Na wsi można usłyszeć, że drugim potężnym czynnikiem, który trzyma gości z dala od Białowieży jest kwestia polityki informacyjnej.

To kwestia tego, co zdaniem mediów przy granicy można spotkać w stosunku do rzeczywistości - mówi Latoszek.

Jego Przystań na Lato leży niemal w samym centrum Białowieży. Tuż obok rozciąga się niezwykły Park Pałacowy - dowód na to, że człowiek od zawsze starał się tworzyć ogrody. Nawet w samym sercu pierwotnego lasu. Zabytkowe założenia roślinne to ocalałe fragmenty parku, budynków zwierzyńców i innych pozostałości historycznych zabudowań. W Puszczy Białowieskiej są one niezwykłym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, nad którym wciąż unosi się duch Romanowów. Dla dynastii carów park był kiedyś częścią prywatnej rezydencji myśliwskiej. To ich obecności Białowieża zawdzięcza swój dzisiejszy charakter.

Na letników w Białowieży czeka także Muzeum Przyrodniczo- Leśne.

Ważne, by ktoś jeszcze tu po prostu przyjechał.

Białowieża w rzeczywistości

W Przystani na Lato właśnie się zaczyna festiwal „Dzikie jest piękne”. Pod wydarzeniem można znaleźć linki do grup organizujących współdzielony przejazd, a także informacje, jak i gdzie dokładnie trafić.

Liczymy, że dołączy do nas trochę więcej osób, bo na dziś spora część gości to mieszkańcy lokalni, którzy wiedzą, jaka jest sytuacja na miejscu. Ciekaw bardzo jestem, ile będzie osób z zewnątrz - zastanawia się Maciej Latoszek z Przystani na Lato. I dodaje: Zapraszamy, żeby przyjechać i zobaczyć, jak to u nas wygląda w rzeczywistości.

Wydarzenie jest częściowo bezpłatne. A choć częściowo złożone z odpłatnych spotkań i warsztatów, to do tej pory co roku gromadziło w Białowieży bardzo wiele osób.

Organizatorzy wciąż czekają, jak będzie w tym roku.

Równolegle w Białowieży właśnie poszukiwani są statyści, chętni zagrać role zwykłych mieszkańców, leśników i turystów w filmie biograficznym o Simonie Kossak, pokazującym jak pięknie płynie tu czas.

"Puszcza nigdy nie była i nigdy nie będzie stara. Ona, nieporuszona w swym ponadczasowym majestacie, trwa w opływających ją tysiącleciach wciąż tak samo żywotna. W sobie właściwym rytmie rodzą się, dojrzewają, starzeją się i zmieniają w proch kolejne generacje drzew i jednoroczne zioła. Jesienne wichury, letnie burze, zimowe okiście w mgnieniu oka zmieniają całe jej połacie w spiętrzone rumowiska połamanych pni i konarów. Z upływem czasu rany zabliźniają się i pokrywają zielenią nowo narodzone życia” pisała w latach 70. tych Simona Kossak.

W Białowieży brakuje dziś znacznej części zwykle obecnych tu gości. Zdaniem lokalnej społeczności brakuje właśnie tej części, która łatwo ulega nośnym, choć nie do końca prawdziwym informacjom.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl