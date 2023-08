Firma Sun & Snow, znana z wynajmu apartamentów wypoczynkowych, po sukcesie w Pasymiu na Mazurach, poszerza swoją ofertę domów wakacyjnych.

Grupa Sun & Snow to operator zarządzający wynajmem blisko 2,5 tys. apartamentów w ponad 40 miejscowościach wypoczynkowych oraz miastach w Polsce.

Sun & Snow istnieje na rynku od 2008 roku i w tym czasie stworzyła sprawdzony model współpracy z właścicielami apartamentów.

Sun & Snow rozbudowuje segment „slow”.

Przedstawiciele firmy podkreślają, że zarówno większe domy, jak i tradycyjne apartamenty, znajdujące się w ofercie Sun & Snow, stanowią obecnie jedne z najbardziej atrakcyjnych cenowo opcji wypoczynku w ponad 50 najlepszych turystycznie punktach w Polsce.

Oferowane przez Sun & Snow domy, to pokaźniejsza niż w klasycznych apartamentach wakacyjnych powierzchnia, a więc możliwość komfortowego pobytu dla większej liczby osób – od 6 do nawet 10. Jest to idealne rozwiązanie dla większych rodzin lub grup znajomych. Ciche, ustronne i zlokalizowane blisko natury domy wakacyjne z wyselekcjonowanej oferty „slow” dostępne są zarówno nad morzem, jak i w górach czy na Mazurach.

W przeciwieństwie do tradycyjnej oferty wypoczynku pełnego intensywnych wrażeń i aktywności, styl "slow" koncentruje się na spowolnieniu tempa życia, relaksie oraz nawiązaniu kontaktu z naturą.

- Jest wiele powodów, dla których styl spędzania wakacji w rytmie „slow” nabiera znaczenia. Przeciwdziała przesyceniu informacyjnemu i stresowi, wspiera poszukiwanie równowagi, zdrowie psychiczne i fizyczne, docenianie chwil, ale także troskę o środowisko. Widząc rosnącą potrzebę wśród naszych klientów, postanowiliśmy skupić się na rozwoju tej części oferty Sun & Snow - mówi Mariola Skorupa, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Sun & Snow.

Dziś oferta Sun & Snow, to blisko 2,5 tys. apartamentów i domów w polskich miejscowościach wypoczynkowych oraz miastach. mat.pras.

Dziś jest to już około 10 kameralnych lokalizacji, które wyróżnia bliskość natury. Przykładem może być choćby Słowińska Aura w Rowach, w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego, czy Osada Zamkowa w Pasymiu, która położona jest tuż przy jeziorze Kalwa, z prywatną plażą i pomostem – mówi Mariola Skorupa.

Domy od Sun & Snow

Domy wakacyjne w ofercie Sun & Snow, obok ciekawej lokalizacji, oferują także szeroki wachlarz wyposażenia dodatkowego. Przykładowo, dom w Międzywodziu wyposażony został w kominek, a przynależny ogródek w trampolinę dla dzieci. Zwykle oferowane domy posiadają wydzieloną przestrzeń prywatną i i często są dostosowane do pracy zdalnej.

- Wypoczynek w domu wakacyjnym to dziś jedna z optymalnych kosztowo możliwości wyjazdu dla grupy znajomych i większych rodzin. Taki pobyt to z jednej strony wygoda za rozsądną cenę, zaś z drugiej – w przypadku osób mieszkających na co dzień w blokach, możliwość wypoczęcia w zupełnie innych warunkach. Taki pobyt, czy to nad morzem, czy w górach, pozwala cieszyć się przestrzenią, bliskością przyrody i niezmąconą ludzkim gwarem ciszą. Jak pokazuje sukces naszej dotychczasowej oferty na Mazurach – tego oczekują właśnie nasi klienci – dodaje Mariola Skorupa.

Coraz częściej klienci Sun & Snów zwracają uwagę nie tylko na fakt dostępu do kuchni, z piekarnikiem i częścią jadalną, ale wybierają lokale z dodatkowymi udogodnieniami, takimi jak pralka czy ekspres do kawy. Wynika to nie tylko z oszczędności, ale także z potrzeby niezależności kulinarnej. Brak ograniczeń związanych z godzinami posiłków umożliwia elastyczność, autentyczne doświadczenia kulinarno-kulturowe. Jest to także idealne rozwiązanie dla osób ze specjalnymi dietami. Dodatkowym ułatwieniem, zwłaszcza podczas dłuższych pobytów, jest też choćby dostęp do pralki. Oferta Sun & Snow gwarantuje także poczucie domowego komfortu, co jest istotne dla osób ceniących indywidualność i rodzin podróżujących z dziećmi.

Dziś oferta Sun & Snow, to blisko 2,5 tys. apartamentów i domów w polskich miejscowościach wypoczynkowych oraz miastach. Tylko w tym roku firma pozyskała ponad 400 nowych apartamentów do swojej oferty, które są już dostępne w największym niezależnym systemie rezerwacyjnym w Polsce. W ostatnim czasie, obok domów, oferta firmy poszerzyła się także o lokale w Warszawie. W planach jest także pozyskanie nowych lokalizacji we Wrocławiu, Toruniu i Poznaniu.

