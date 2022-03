Nie tylko noclegi dla uchodzców. PHH pomaga, jak może

Polski Holding Hotelowy zgłosił swoje obiekty do Urzędów Wojewódzkich w związku z przyjęciem wszystkich, którzy potrzebują pomocy uciekając przed wojną. Od kilku dni z obiektów korzystają już pierwsze grupy uchodźców z Ukrainy i nie tylko. - Pomoc jest na bieżąco koordynowana przez Urzędy Wojewódzkie i w zależności od sytuacji będziemy ją odpowiednio dostosowywać do realnych potrzeb - mówi Magdalena Szefernaker, dyrektor ds. komunikacji i PR, Polski Holding Hotelowy.

Grupa PHH uruchomiła również specjalny numer kontaktowy dla swoich pracowników narodowości ukraińskiej, pod którym mogą uzyskać pomoc w sprawach związanych z obecną sytuacją. Ponadto wszyscy pracownicy hoteli i obiektów PHH angażują się społecznie na rzecz pomocy Ukrainie m. in. poprzez organizację zbiórek potrzebnych produktów – m. in. ubrań, koców, żywności i zbiórek pieniędzy dla Ukraińców, a także włączają się w meblowanie mieszkań dla uchodźców oraz pomoc w transporcie z granicy w głąb kraju.

PHH posiada trzy hotele zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie warszawskiego Lotniska Chopina: Renaissance Warsaw Airport Hotel, Courtyard by Marriott Warsaw Airport i Hampton by Hilton Warsaw Airport. Do spółki należą również hotele zlokalizowane bezpośrednio przy portach lotniczych w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Rzeszowie, czyli: Hampton by Hilton Gdańsk Airport, Moxy Katowice Airport, Moxy Poznań Airport oraz Holiday Inn Express Rzeszów Airport. Holding posiada także: wypoczynkowo-konferencyjny obiekt Best Western Hotel Jurata na Półwyspie Helskim, dwa obiekty Golden Tulip Gdańsk Residence i Golden Tulip Międzyzdroje Residence oraz Hotel Kopernik w Olsztynie.