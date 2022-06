Nie tylko wielkie miasta. Louvre Hotels otworzy hotele we Wrocławiu i w Wojcieszycach

Do wrocławskiego portfolio marek Louvre Hotels Group, obejmującego dotychczas hotele Campanile Wrocław Centrum i Campanile Wrocław Stare Miasto, dołączą dwa trzygwiazdkowe obiekty położone w samym sercu miasta.

Kyriad Duet to liczący 40 pokoi hotel zlokalizowany przy ulicy św. Mikołaja 47/48. Od Rynku Starego Miasta obiekt dzieli zaledwie kilka minut spaceru.

Liczący 50 pokoi Tulip Inn Patio znajduje się z kolei przy ulicy Kiełbaśnicza 25 w uroczej kamienicy położonej w samym sercu Starego Miasta, naprzeciwko gotyckiej Bazyliki św. Elżbiety.

Obydwa hotele należą do czołówki wrocławskiego rynku hospitality od blisko 20 lat. Swoją działalność pod nowymi szyldami kontynuować będą w ramach umowy franczyzowej między Louvre Hotels Group a inwestorem – lubelską Grupą Żagiel i spółką CRH Patio.

Szybki rozwój Louvre Hotels Group w skali międzynarodowej i wzmocnienie jej pozycji na polskim rynku budzi szacunek i napawa optymizmem. Dołączenie do silnej i dynamicznej grupy hotelowej stanowi ważny moment w rozwoju branży hotelarskiej Grupy Żagiel. Dla naszych hoteli, które wkrótce rozpoczną działalność pod markami Kyriad i Tulip Inn, to nowy etap rozwoju oznaczający poszerzenie bazy klientów, dostęp do najnowszych trendów, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, a przede wszystkim wartościowe i solidne partnerstwo. Czeka nas sporo zmian i bardzo dużo pracy, ale jesteśmy na to gotowi. Mamy ambitne cele i duże nadzieje związane z nowym wizerunkiem naszych hoteli i powrotem gości zniechęconych chwilowo pandemią i niepewnością związaną z dramatem rozgrywającym się za polską wschodnią granicą – mówi Agnieszka Nowicka, prezes zarządu Patio sp. z o.o.