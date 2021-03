Niemal 300 tyś. pracowników branży eventowej bez stałego zatrudnienia od roku

Od marca 2020 roku prawie 300 000 osób z branży eventowej zostało pozbawionych regularnej pracy.

- Wciąż nie znamy harmonogramu odmrożenia gospodarki, co niesie za sobą daleko sięgające konsekwencje dla branży eventowej, zarówno bezpośrednie finansowe, jak i społeczne - czytamy w liście.



Zarówno PFR2.0, jak i Tarcza Branżowa mają dla branż z szeroko rozumianego przemysłu spotkań i wydarzeń niską skuteczność, głównie z powodu limitów oraz źle skonstruowanej pomocy opartej wyłącznie o katalog PKD (wciąż niepełny, bo nie uwzględnia np. kodów lokalizacji ani spedycji targowej), a nie spadków obrotów w stosunku do 2019 roku. Poza tym pomoc publiczna w obu tarczach 2,0 i 6.0 nie dotyczy w ogóle jednoosobowych działalności gospodarczych, a takich firm w branży eventowej jest przeważająca ilość.



- To pozbawia możliwości uzyskania jakiejkolwiek pomocy i wyklucza wiele firm z najwyższymi spadkami i najdłużej dotkniętych ograniczeniami - agencje eventowe, organizatorów wydarzeń, firmy targowe, firmy spedycji targowej - pisze Stowarzyszenie Branży Eventowej.



Właśnie zakończył się nabór tarczy 2.0 PFR i tarczy branżowej 6.0. Z 13 mld złotych w puli dostępnych subwencji w ramach PFR 2.0 wypłacono tylko niecałe 50 proc. środków PFR przeznaczonych dla branż najbardziej dotkniętych, czyli także przemysłu spotkań i wydarzeń.



- Te liczby pokazują więc ewidentnie, że program nie dotarł do ogromnej części poszkodowanych firm i JDG. Główną przyczyną odrzucenia lub niemożności złożenia wniosków w ramach PFR2.0, zgłaszaną przez podmioty jest brak właściwego PKD lub formy działalności (w tym zatrudnianie personelu na umowy cywilnoprawne albo jednoosobowa działalność gospodarcza) oraz niemożność zmieszczenia się we wprowadzonych do tarczy 2.0 limitach pomocy z obu tarcz - wskazuje stowarzyszenie.



Z kolei z tarczy branżowej 6.0 - zwolnienia z ZUS czy dofinansowania do wynagrodzeń - nie może skorzystać wiele firm z nieodpowiednim dominującym PKD lub tych większych, które przekroczyły wysokość niskiego progu dopuszczalnej kwoty pomocy publicznej.