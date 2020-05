Niemcy robią pierwszy krok do reaktywacji branży targowej. Europa weźmie przykład?

Nadrenia Północna Westfalia, jako jeden z pierwszych niemieckich landów, postanowiła rozpocząć odmrażanie działalności gospodarczej. Armin Laschet – premier tego regionu – przedstawił plan odblokowywania poszczególnych dziedzin życia. Jednym z jego punktów jest możliwość organizowania kongresów i targów branżowych dla mniejszej liczby osób już od 30 maja.

- To ważny krok w kierunku ponownego uruchomienia przemysłu targowego. Targi, w perspektywie krótko- i średnioterminowej, to bardzo ważny element ożywiania niemieckiej gospodarki przede wszystkim jako platforma innowacji i współpracy – mówi Jörn Holtmeier, dyrektor zarządzający AUMA - Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Targowego. Jego zdaniem, ważny sygnał dla targów to już dziś stopniowe otwieranie firm hotelowych i restauracyjnych planowane przez kraje związkowe.

Od 4 maja w Niemczech obowiązują nowe przepisy dotyczące stopniowego znoszenia poszczególnych ograniczeń. Każdy land ma tu dużą autonomię. Nadrenia Północna Westfalia jest dla niemieckiej gospodarki i demografii kluczowa. W porównaniu z innymi krajami związkowymi mieszka w niej najwięcej osób. Podczas trwającej pandemii znalazł się wśród trzech najbardziej poszkodowanych, jeżeli chodzi o ilość chorych. Trafia tu też aż blisko 25% całego polskiego eksportu do Niemiec. Na jej terenie działa wiele firm zagranicznych i jest zróżnicowana etnicznie, co przekłada się na ożywione kontakty międzynarodowe tutejszych przedsiębiorców. Znajduje się tu również jedna z największych i najsłynniejszych przestrzeni targowych w Europie.

- Skoro więc w tym landzie, tak boleśnie doświadczonym przez COVID19, jego władze zaproponowały jasne i konkretne etapy odmrażania gospodarki i wyraźnie uwzględniły w tych etapach branżę targową, stanowić to może pozytywny sygnał także dla reszty kraju, jak również dla całej Europy. Mamy nadzieję, że również nasze władze skorzystają z tych doświadczeń, tym bardziej, że polska gospodarka w największym stopniu jest połączona z niemiecką – mówi Beata Kozyra z Polskiej Izby Przemysłu Targowego i przypomina, że polska branża targowa czeka dziś na konkretne decyzje rządu o odblokowywaniu imprez targowych.