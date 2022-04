Niemiecka turystyka podsumowała pandemię i odkryła plany na 2022 rok

Polskie biuro Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT) w Warszawie przedstawiło dziennikarzom podczas konferencji wyniki i zmiany ostatnich dwóch lat w niemieckiej turystyce - czytamy na portalu Turystyka.Rp.pl.

Ubiegły rok najgorszym w ostatnich latach

Rok 2021 był jednym z najgorszych w niemieckiej turystyce w ostatnich latach. Straciła ona 3,1 procent noclegów (niemiecka branża turystyczna noclegi uznaje za najlepszy miernik ruchu turystycznego) w porównaniu z rokiem 2020. - To wynik głównie długiego zamknięcia kraju spowodowanego pandemią, turystyka ruszyła praktycznie dopiero w połowie maja - tłumaczył dyrektor DZT w Polsce Tomasz Pędzik.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Nowe trendy w turystyce w Niemczech

Do roku 2020 liczba noclegów turystów rosła co roku o kilka procent. Rekord padł w roku 2019, kiedy zanotowano 89,9 miliona wykupionych noclegów. W pierwszym roku pandemicznym ta liczba spadła do 32 milionów, a w 2021 jeszcze o kolejnych 3,1 procent.

Zdecydowana większość, bo prawie 85 procent noclegów to zasługa gości z Europy. Spadek w tej grupie był też najmniejszy – 59,2 procent. Najmocniej ucierpiały podróże z Australii (spadek o 85,5 procent) i z Azji (81,6 procent).

Ucierpiał ruch turystyczny z krajów, które zwykle były ważnymi rynkami źródłowymi dla Niemiec – z Holandii, Szwajcarii, Danii, Wielkiej Brytanii i Rosji.

Trzecie miejsce Polaków

W 2021 roku polscy turyści wykupili w Niemczech 2,6 miliona noclegów, o 900 tysięcy mniej niż przed pandemią i o 14 procent więcej niż w roku 2020. To dało im trzecie miejsce po Holendrach z wynikiem 4,7 miliona noclegów i Szwajcarach z 2,6 miliona noclegów, a przed Austriakami z 1,9 miliona i Amerykanami z 1,8 miliona.

Turyści najchętniej odwiedzali duże miasta. Branża turystyczna w Niemczech ma nawet swoje określenie na nie - „magic cities”. Pięć najczęściej odwiedzanych to Monachium, Frankfurt, Hamburg, Kolonia i Duesseldorf. Berlin nie jest brany pod uwagę w tych statystykach ze względu na jego status landu.

Nowości dla turystów

DZT podczas konferencji pochwalił się też nowymi atrakcjami turystycznymi, które mają się otworzyć w tym roku w Niemczech. Wśród nich wymienił muzeum kultury japońskiej Samurai Art Museum w Berlinie (otwarcie 8 maja 2022 roku), platformę widokową na terenie po lotnisku Tempelhof (jesień 2022), klasztor Neuzelle, „Barokowy cud Brandenburgii“, w któremu po renowacji przywrócono dawne funkcje, w tym ogród, żeby jak najlepiej oddać dawne życie zakonników.

Na wyjątkowe wystawy zaproszą BLG Forum Bremen w Bremie, gdzie będzie można zobaczyć kilkaset kopii prac Banksy'ego i Drezno, które z okazji 300 rocznicy urodzin Bernarda Bellotta zwanego Canalettem pokaże w Zwingerze jego obrazy dokumentujące życie XVIII-wiecznych miast, w których artysta mieszkał (od 21 maja do 28 sierpnia 2022 roku).