Nikt nie rezygnuje z "Małego Dubaju". Otwarcie hotelu Gołębiewski Pobierowo odbędzie się w przyszłym roku. Budowa nadal trwa.

Jak informuje serwis Business Insider, budowa hotelu nadal trwa, jednak data otwarcia hotelu wciąż jeszcze nie jest znana.

Największy i najdroższy projekt Tadeusza Gołębiewskiego swoje pokoje miał otworzyć dla gości jeszcze tego lata.

Nie można dziś założyć żadnej rezerwacji. Termin, od którego Hotel Pobierowo zacznie działalność nie jest jeszcze znany.

Ale w sieci wiadomo, że przyszły rok ma być rokiem otwarcia tego największego z dzieł Tadeusza Gołębiewskiego.

Jak już wcześniej informowała Agnieszka Rucińska, po niespodziewanej śmierci Tadeusza Gołębiewskiego, firmą Gołębiewski zarządza obecnie Grażyna Gołębiewska, żona przedsiębiorcy.

Przekazanie kontroli nad firmą nastąpiło na drodze sukcesji.

Wszyscy, którzy szykują się na wizytę w tym niecodziennym miejscu, wciąż proszeni są o cierpliwość. To, co przedsiębiorca ukazał zza wciąż zasłoniętej kurtyny wskazuje, że jest na co czekać.

Wczoraj w swoim serwisie internetowym, cytowany przez nas Kurier Szczeciński donosił, że po śmierci Tadeusza Gołębiewskiego podjęto decyzję o wstrzymaniu budowy hotelu.

Serwis informuje: "Po śmierci Tadeusza Gołębiewskiego, jego rodzina, prawnicy i doradcy finansowi podjęli decyzję o wstrzymaniu budowy hotelu na trzy tysiące osób. Na jak długo, jeszcze nie wiadomo".