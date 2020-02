Nobu, Occidental, Meininger, Tribe to początek. Do Polski napływają nowe marki hotelowe

Po otwarciu w Gdańsku największego w Trójmieście, hotelu Radisson Hotel & Suites z 340 pokojami, wchodzącego w skład kompleksu Deo Plaza nad Motławą, tamtejszy rynek liczy prawie 7 tys. pokoi. Nowe obiekty, które mają zostać otwarte do końca 2022 roku dostarczą zaś około 1,7 tys. miejsc noclegowych, podaje Walter Herz.

Warszawa

Od kilku miesięcy w Warszawie funkcjonuje Motel One Warszawa Chopin z 333 pokojami. To pierwszy obiekt tej marki w Polsce. W minionym roku wszedł też na warszawski rynek biznesowo-lifestyle’owy holel Vienna House Mokotow Warsaw, który zlokalizowany jest w biurowej części Mokotowa. W ścisłym centrum miasta, przy ulicy Widok pojawił się zaś hotel sieci Puro ze 148 pokojami, restauracją, barem, salami konferencyjnymi i przestrzenią fitness.

Niebawem w Warszawie otworzy się Hotel Nobu, należący do sieci znanych lifestylowych hoteli i restauracji, która powstała dzięki współpracy Roberta De Niro, szefa kuchni Nobu Matsushisa i producenta Meir Tepera. Hotel zajmie nowo wybudowany gmach oraz budynek dawnego hotelu Rialto przy ulicy Wilczej.

Pod koniec drugiego kwartału br. ma zostać otwarty w Warszawie także butikowy hotel Sadie Best Western z 66 pokojami, zamiast istniejącego dotąd w tym miejscu hotelu Harenda. Na stołecznej mapie hotelowej pojawi się wkrótce również hotel Radisson RED.

Pod szyldem Hampton by Hilton będzie natomiast działał hotel, który powstaje przy ulicy Mszczonowskiej, obok centrum handlowego Reduta. Do dyspozycji gości będzie w nim około 150 pokoi.

Wśród nowych warszawskich obiektów hotelowych wymienić należy także zapowiadany przez Polski Holding Hotelowy hotel Moxy & Residence Inn oraz pierwszy w Polsce i w Europie hotel marki Vīb, należącej do sieci Best Western Hotels & Resorts, który ma mieścić się w budynku zajmowanym dotychczas przez Apartamenty Zgoda by DeSilva w ścisłym centrum Warszawy.

Na warszawskiej Pradze przy ulicy Targowej zadebiutuje natomiast Tulip Residences, pierwszy hotel tej marki w Polsce.

W przyszłym roku w Warszawie otworzy się również pierwszy obiekt grupy hotelowej Barceló. Czterogwiazdkowy hotel, działający pod marką Occidental położony będzie na Powiślu u zbiegu ulic Zajęczej i Wybrzeża Kościuszkowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Powiśle. Zaoferuje 150 pokoi, przestrzeń konferencyjną oraz bar na dachu budynku.