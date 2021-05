Noclegi w kurortach na długi weekend wyprzedane. To dobry prognostyk na wakacje

Na długi czerwcowy weekend, który może być prognostykiem dla wakacyjnych miesięcy letnich, Polacy równie chętnie wybierają kurorty w górach, co nad morzem.

Od odmrożenia usług turystycznych minął niespełna miesiąc, a już wiele wskazuje na to, że miejsc w wakacje w najbardziej popularnych polskich kurortach może zabraknąć dla wszystkich chętnych.

Jak wynika z danych firmy Sun & Snow, w przypadku długiego czerwcowego weekendu w kurortach takich jak Karpacz, Świeradów Zdrój, Krynica Morska, Hel, Stegna czy Jurata dostępne obiekty zostały w 100 proc. zarezerwowane.

Z pewnością więcej osób zdecyduje się na wypoczynek w kraju niż w latach ubiegłych, choć taki trend obserwowaliśmy oczywiście również w wakacje 2020 r. Na znaczeniu zyskują również mniejsze i mniej popularne miejscowości.

Jak wynika z danych z systemu rezerwacyjnego Sun & Snow w miejscowościach górskich zajętych jest już 84 proc. apartamentów dostępnych w dniach 3-6 czerwca br., zaś nieco mniej – bo 81 proc. wynosi obłożenie wszystkich apartamentów położonych nad morzem. Należy jednak pamiętać, że apartamentów w kurortach nadmorskich w ofercie Sun & Snow jest więcej niż tych położonych w górach. W takich miejscowościach jak Dziwnów, Jurata, Kąty Rybackie czy Stegna, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem długiego weekendu, nie było już w ofercie ani jednego apartamentu.

- Jak wynika z naszych badań, część klientów wstrzymywała się z rezerwacjami i planami wypoczynkowymi do momentu zniesienia obostrzeń administracyjnych. Od końca kwietnia obserwujemy bardzo duże zainteresowanie zarówno najbliższymi terminami, jak i wakacyjnymi. W sezonie letnim może dojść nawet do sytuacji, w której w wybranych kurortach zabraknie miejsc. Dotyczy to nie tylko bijących każdego roku rekordy popularności apartamentów na Półwyspie Helskim czy w Międzyzdrojach, ale również mniej popularnych jak Stegna czy Świeradów Zdrój – mówi Karolina Orłowska Dyrektor Operacyjny w Sun & Snow.

