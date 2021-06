Nokk Houses na Mazurach kusi turystów i inwestorów

Jak pokazują dane raportu Europejskiej Komisji ds. Podróżowania (ETC) podróżować będziemy chętnie.

Według ETC, Polacy - obok Włochów, Niemców i Austriaków -to naród najbardziej optymistycznie nastawiony do letnich podróży.

Już nie tylko ekskluzywny hotel, a wygodny domek letniskowy to oznaka udanych i przede wszystkich bezpiecznych wakacji.

Aż 79 proc. Polaków deklaruje, że ma plany wyjazdowe w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Natomiast portal Wakacje.pl wziął pod lupę trwający w biurach podróży sezon lato 2021, czyli od 1 kwietnia do 31 października i okazało się, że wśród 10 najchętniej wybieranych kierunków turystycznych znalazły się Turcja, Grecja, Egipt, Tunezja, ale także Hiszpania, Bułgaria oraz Polska. W tym roku miejscowości turystyczne w naszym kraju przeżyją zatem oblężenie turystów. I nie ma w tym nic złego – choć kumulacja urlopowiczów w lipcu i sierpniu może sprawić, że bezpieczny odpoczynek w tłumie będzie po prostu wyzwaniem.

Domek letniskowy wrócił do łask

Coraz więcej osób wybiera właśnie ten sposób spędzania wolnego czasu. Oferta domków do wynajęcia jest bardzo szeroka. Od Bałtyku, po Tatry – domek znajdziemy praktycznie wszędzie. Oczywiście ceny wynajmu są różne – od 350 nawet do 2000 złotych za dobę w zależności od standardu i liczby gości. Mimo tego chętnych na wynajem nie brakuje. – Zainteresowanie turystów noclegami w Polsce jest ogromne. Polacy najchętniej rezerwują urlopy między drugą połową czerwca a początkiem września – mówiła niedawno Anna Kryjer, wiceprezes Nocowanie.pl.

Nokk Houses na Mazurach

Domek wypoczynkowy na własność

Jednak Polacy nie tylko chętnie wynajmują domki na wakacje, ale także kupują. Na rynku pojawiają się oferty sprzedaży ekskluzywnych domków wypoczynkowych, często wykończonych pod klucz, na ogrodzonych działkach z monitoringiem i parkingiem.

– Zainteresowanie domkami wypoczynkowymi to rosnący trend na rynku nieruchomości. Nasi klienci podkreślają, że dla nich domek to sposób na ucieczkę od tłumów i zgiełku miasta, ale też pewnego rodzaju urlopowa wolność, bowiem kiedy tylko mają czas i ochotę, to planują pobyt w swoim małym, ale wygodnym domku – podkreśla Dawid Jakubowski, Prezes Zarządu, BJP Development Investment, odpowiadający za budowę osiedla wypoczynkowego Nokk Houses na Mazurach. W przypadku Nokk Houses klient oprócz wielu udogodnień ma również zagwarantowany dostęp do wydzielonego miejsca nad jeziorem Sąpłaty – zatem możliwość odosobnienia od turystów jest zagwarantowana.