Nosalowy Park Hotel & SPA widoczny w internecie

Ruszyła strona internetowa Nosalowy Park Hotel & Spa. To wizytówka obiektu, źródło informacji o samym hotelu, jego barwnej historii i Zakopanem, ale także miejsce, gdzie w łatwy i intuicyjny sposób można dokonać rezerwacji jednego ze 139 pokoi i apartamentów.

Projekt graficzny strony, za który odpowiadała firma Profitroom charakteryzują mocne akcenty graficzne, kolorystyka i elementy designu zaczerpnięte i nawiązujące do wnętrz hotelu, animacje nie stosowane do tej pory na stronach hotelowych w kraju. Prosta i elegancka stylistyka nawiązuje do wystroju i historii Nosalowy Park Hotel & Spa.

Oryginalny styl komunikacji wynika ze strategii obiektu podkreślając główne elementy stanowiące wyróżniki hotelu. Jednym z nich jest „Zakopane. Alternatywny Przewodnik” – wyjątkowa publikacja, której autorką jest rodowita góralka Beata Sabała Zielińska. Przewodnik dostępny będzie wyłącznie dla Gości Nosalowy Park Hotel & Spa i jak można dowiedzieć się ze strony „ pozwoli Państwu nie tyle odkryć, co zrozumieć Zakopane.” Inspiracja Zakopanem i jego historią widoczna w hotelu znalazła odzwierciedlenie na całej podstronie „Alternatywne zwiedzanie”. Goście mają możliwość poznania Zakopanego, zaplanowania wycieczki z mapą miasta i listą jego najciekawszych atrakcji. Zakładka nawiązuje do publikacji, pt: „Zakopane. Alternatywny przewodnik.”

Na stronie znajduję się również informacja o nowej autorskiej restauracji Wojciecha Modesta Amaro, która znajdować się będzie w Nosalowy Park Hotel & Spa Zakopane.

Układ i struktura strony są proste , intuicyjne, przyjazne. Nie ma tu zbędnych detali, czy przytłaczających efektów. Wszystko dla wygody użytkowników i zgodnie z najnowszymi trendami w projektowaniu stron www dla hoteli. Całość począwszy od projektu graficznego po treści oddaje charakter obiektu- prezentuje ofertę nowego, pięciogwiazdkowego hotelu w Zakopanem, z inspirującą historią, eleganckim designem i jakością zachęcającą do zrobienia kroku dalej.

To również przyjazny i prosty system rezerwacyjny. Umożliwia dokonywanie rezerwacji szybko, łatwo i bezpośrednio poprzez stronę internetową hotelu. Dla tych, którzy chcą na bieżąco śledzić nowości związane z obiektem czy mieć dostęp do najciekawszych wydarzeń lub ofert strona daję możliwość prostego zapisania się do newslettera i polubienia profili hotelu w Social Mediach.

Nosalowy Park Hotel & SPA powstaje w Zakopanem, w rozbudowywanym pałacu Villa Marilor z 1905 roku, zlokalizowanym zaledwie 500 m od Krupówek. Obiekt wyróżniać będzie nowoczesna elegancja oraz niebanalna interpretacja lokalnej tradycji. Projekt hotelu opracowany został przez pracownię Kahl-Gaczorek Architekci. Nawiązuje do najlepszych wzorców zakopiańskiej architektury mieszczańskiej, łącząc w sobie styl secesyjny i art déco. Za projekt wnętrz odpowiada gdańska pracownia Ideograf.

W hotelu znajdować się będzie 139 pokoi i apartamentów; do dyspozycji gości będzie restauracja hotelowa oraz „Heart by Amaro” – nowa restauracja Wojciecha Modesta Amaro, przestrzeń biznesowa i konferencyjna, centrum wellness ze strefą fitness oraz luksusowe NABE SPA.