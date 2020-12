Novotel łączy siły z Disney i Pixar

Współpraca obejmująca wiele filmów animowanych, zapoczątkowana przez animację „Naprzód” produkcji Disney i Pixar, przechodzi w drugą fazę wraz z międzynarodową premierą nowego filmu fabularnego „Co w duszy gra”. Ta familijna produkcja będzie dostępna wyłącznie na platformie Disney+ od 25 grudnia 2020r. oraz w kinach w krajach, w których Disney+ nie jest dostępny. Fabuła przeniesie widzów z ulic Nowego Jorku wprost do „Wielkiego Przed” - fantastycznego miejsca, w którym nowe dusze pozyskują swoje osobowości, dziwactwa i zainteresowania, zanim udadzą się na Ziemię.

Od końca 2020 r. do 2021 r. goście będą zaskakiwani i zachwycani dostępem do wyjątkowych gier w rozszerzonej rzeczywistości, dostępnych w hotelach Novotel w Europie, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie, w Australii, Azji oraz Afryce. Wkrótce pojawią się również nowe działania związane z nadchodzącym filmem „Luca”, będącym kolejnym oryginalnym filmem animowanym studia Pixar, zabierającym widzów na niezapomnianą przygodę do Włoskiej Riwiery.

W ramach nowej współpracy, hotele Novotel będą pełne emocji, dzięki grom i animacjom w rozszerzonej rzeczywistości inspirowanym światem filmu „Co w duszy gra”, dostępnym dla każdego gościa za pośrednictwem smartfona. Kody QR rozmieszczone w hotelach zachęcą rodziny do wspólnej zabawy, spędzania czasu oraz doceniania wspaniałych i zaskakujących chwil. Fani i obserwatorzy będą mogli również kontynuować zabawę w domu, dzięki grom dostępnym za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych Novotel.

- Rodziny odwiedzające nasze hotele to znaczna część naszej działalności, więc współpraca z filmami Disney’a i Pixar to idealne połączenie, pozwalające nam jeszcze bardziej wzmocnić wrażenia z pobytu, jednocześnie tworząc emocjonalne i znaczące więzi z naszymi gośćmi - powiedziała Nadège Keryhuel, wiceprezes ds. Novotel Brand Experience w Accor. - Chcemy mieć pewność, że każda wizyta w hotelu Novotel oznacza dobrze spędzony czas, a te nowe doświadczenia przyczynią się do tego, dając rodzinom więcej okazji do budowania więzi, relaksu i spędzania wspólnych chwil.