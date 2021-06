Novotel łączy siły z Pixarem i firmą Disney

Każdy może wziąć udział w wyzwaniu Novotel i wygrać tygodniowy pobyt dla rodziny w hotelu.

Dodatkowo dzięki interaktywnym filtrom, goście mogą przenieść się do wirtualnego świata inspirowanego filmem.

Współpraca Novotelu z Disneyem i Pixarem zaowocowała już sukcesem przy okazji premiery dwóch poprzednich filmów: Naprzód i Co w duszy gra. Najnowszy oryginalny film Pixara, Luca, to historia o dojrzewaniu i wielkich życiowych zmianach, a także opowieść o młodości i przyjaźni. Młody potwór morski imieniem Luca i jego przyjaciel Alberto wyruszają na przygodę życia na Włoskiej Riwierze. Film trafił do kin w całej Polsce 18 czerwca. Z okazji premiery Novotel przygotował atrakcje dla swoich gości, fanów i obserwujących z ponad 40 krajów, takich jak Wielka Brytania, Francja, Korea Południowa, Meksyk czy Indie.

Wraz z premierą filmu marka stworzyła reklamę, której przekazem jest wspólne tworzenie najlepszych wspomnień. Takie przesłanie przyświeca także wyzwaniu, do którego Novotel zaprasza na swoim Instagramie. Przez 10 dni obserwujący profil marki mogą uwiecznić swoje wspomnienia z wykorzystaniem wirtualnego filtra inspirowanego twarzą Luki. Do wygrania są liczne nagrody, w tym tygodniowy pobyt rodzinny dla dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci w dowolnym hotelu Novotel na całym świecie.

- Novotel świetnie bawi się przy współpracy z Disneyem i Pixarem, oferując rodzinom wspaniałe okazje do zacieśniania więzi, relaksu i przeżywania wspólnych chwil pełnych wrażeń. Filmy familijne Pixara są zabawne i inspirujące dla wszystkich, dlatego cieszymy się, że możemy zapewnić naszym gościom na całym świecie dodatkową rozrywkę i sposoby na tworzenie niezapomnianych wspomnień - mówi Nadège Keryhuel, wiceprezes Novotel Brand Experience w Accor.

W ramach nowej współpracy hotele Novotel staną się miejscami pełnymi wrażeń. Dzięki kodom QR umieszczonym w hotelach każdy gość za pośrednictwem smartfona może przenieść się do świata włoskich przygód z filmu Luca. W ten sposób Novotel zachęca rodziny do utrwalania wspólnych wspomnień, wspólnego spędzania czasu oraz doceniania miłych i zaskakujących chwil. Goście i fani będą mogli również przyłączyć się do zabawy w domu, korzystając z filtrów dostępnych na kanałach społecznościowych marki Novotel.