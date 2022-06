Novotel szykuje niespodzianki z okazji premiery Buzz Astral

Nowy film animowany, który wszedł do kin 17 czerwca, przedstawia historię i przygody bohaterskiego strażnika kosmosu, Buzza Astrala.

Z tej okazji Novotel w ponad 50 krajach biorących udział w kampanii przygotował atrakcje i niespodzianki inspirowane filmem dla gości.

Podobna współpraca zaowocowała już sukcesem podczas premiery filmów Disneya i Pixara - Naprzód, Co w duszy gra oraz Luca.

– Cieszymy się, że możemy zaoferować gościom odwiedzającym nasze hotele dodatkowe wrażenia z pobytu powiązane z najnowszym filmem Buzz Astral – podkreśla Nadège Keryhuel, Global Vice President Midscale Brands w Accor.

– Disney i Pixar po raz kolejny stworzyły magiczną historię, z którą mogą się utożsamić wszyscy podróżnicy – zarówno w kosmosie, jak i na Ziemi. Przygotowanie do wyprawy, chęć eksploracji, odkrycia celu czy pokonywanie różnych trudności – to wszystko niezapomniane części z każdej podróży. W Novotel chcemy sprawić, by nasi goście cieszyli się wyjazdem i jak najlepiej wykorzystali wspólnie spędzony czas – mówi Nadège Keryhuel.

Na dzieci czekają zestawy kolorowanek, gier i naklejek, a także gwiezdny projektor dostępny na życzenie, który odmieni hotelowy pokój w przestrzeń kosmiczną. Co więcej, każdy otrzyma specjalną kartę pokładową, która umożliwi wyruszenie w specjalną misję lub wspólne zdjęcia ze strażnikiem kosmosu dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości w strefach przygotowanych w hotelowych lobby.

Nieograniczony zasięg kampanii filmu „Buzz Astral” przeniesie się także do mediów społecznościowych, gdzie każdy miłośnik filmu stanie przed szansą wygrania rodzinnego pobytu w hotelu Novotel w Londynie. Nie zabraknie atrakcji takich jak m.in. rozmowa z astronautą, sesja skoków ze spadochronem czy rekonstruowanie rakiety kosmicznej.

Uczestnicy lifestylowego programu ALL - Accor Live Limitless w wybranych placówkach będą mogli wymienić Rewards Points na rodzinny pobyt z pakietem atrakcji o tematyce kosmicznej. Co więcej, goście niektórych hoteli Novotel uzyskają też dostęp do prywatnego pokazu filmu Buzz Astral, co z pewnością zachwyci całą rodzinę.

- Mamy nadzieję, że dzięki kampanii Buzz Astral oraz ekscytującym wrażeniom, jakie przygotowaliśmy w naszych hotelach, rodzinne wyjazdy staną się jeszcze bardziej ekscytujące i na długo zapadną wszystkim w pamięć – dodaje Keryhuel.

W ramach kampanii marka Novotel przygotowała specjalny pokaz filmu „Buzz Astral” połączony z atrakcjami dla dzieci w warszawskim Multikinie w Złotych Tarasach. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele mediów, influencerzy i blogerzy oraz znane osobistości ze świata filmu i małego ekranu.