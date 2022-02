Nowa akcja sieci hotelowej Accor: Złota kartka od Paris Saint-Germain

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 09 lut 2022 17:09

W ramach ALL – Accor Live Limitless grupa odwróciła piłkarskie zasady. Tym razem to zawodnicy Paris Saint-Germain wręczyli sędziemu żółtą kartkę, którą była złota karta ALL pozwalająca odkryć doświadczenia płynące z programu lojalnościowego w sieci Accor.