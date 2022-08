Nowa baza hotelowa i inne inwestycje w Rypinie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie przejdzie metamorfozę. Ma powstać nowa baza hotelowa, pomieszczenie rekreacyjne oraz mini SPA.

W budynku znajdzie się ponad 50 miejsc hotelowych.

MOSiR zwiększy swoją powierzchnię ponad 6-krotnie.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w przeciągu dwóch lat.

Burmistrz Rypina, Paweł Grzybowski, 5 sierpnia podpisał umowę z wykonawcą na poprawę funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie. Tym samym w rozbudowywanym obiekcie ma powstać baza hotelowa, pomieszczenie rekreacyjne, a także mini SPA.

Jak poinformowała TVP3 Bydgoszcz, powstająca baza hotelowa ma stanowić zaplecze dla sportowców. Obiekt da szansę na rozwój turystyczny miasta oraz całego powiatu rypińskiego.

W tym budynku znajdzie się ponad 50 miejsc hotelowych. Tu będzie wyposażona w pełni kuchnia, restauracja, sala fitness, zaplecze dla tenisa ziemnego. Obiekt, który dziś widzimy ma 260 m2, a za chwilę będzie 1660 m2, to ponad 6-krotnie więcej niż dotychczas – oznajmił Paweł Grzybowski, burmistrz Rypina.

Wykonawcą inwestycji jest Zbigniew Sieradzki. - Jest nam niezmiernie miło, że możemy uczestniczyć w realizacji tej inwestycji. Formuła jest to „zaprojektuj - wybuduj”. Jesteśmy odpowiedzialni od samych podstaw, czyli od stworzenia projektu, uzyskania pozwolenia na budowę. Kolejny etap to realizacja tego zadania i ostateczny etap to uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - powiedział wykonawca.

Inwestycja, współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład, ma zostać zrealizowana w przeciągu dwóch lat.