Nowa definicja noclegu nad polskim morzem – czy będzie trendem na lata?

Hotel Gwiazda Morza we Władysławowie łączy typowe usługi hotelowe i obsługę wykupionych apartamentów.

Akademik Collegia w Gdańsku w sezonie turystycznym przeistacza się w hotel.

Niepewne czasy pandemii skłoniły właścicieli obiektów noclegowych do dołączenia do sieci hotelowych.

Metraże Exclusive Sperviced Apartments w hotelu Gwiazda Morza obejmują powierzchnię od 36 do 58mkw, a ich właściciele mają możliwość przearanżowania ich wnętrz oraz ewentualną rozbudowę.

Właściciele mogą jednocześnie cieszyć się prywatnością, jak w przypadku posiadania własnego M, ale jednocześnie korzystać z obsługi serwisowej obiektu, a także całego zaplecza hotelowego w postaci rozbudowanego centrum spa&sport: saunarium, basenów, klubu fitness oraz gabinetów odnowy biologicznej. Naturalnie do swojej dyspozycji mają również całą pozostałą infrastrukturę – restauracje, bary oraz usługi profesjonalnego housekeepingu i konsjerża. Niewątpliwą zaletą apartamentów z segmentu Exclusive Serviced Apartments jest fakt, że będą gotowe na przyjazd swoich właścicieli przez 365 dni w roku, a hotel zapewnia im komfort hotelu w standardzie czterech gwiazdek.

Akademik Collegia w Gdańsku na wakacje jest hotelem

Tak, jak w przypadku Gwiazdy Morza w hotelu znalazły się pokoje mieszkalne, tak i zamieszkiwane na co dzień pomieszczenia czasowo można przekształcać w pokoje hotelowe. Dobrym przykładem takiego obiektu jest gdański akademik Collegia przygotowany przez spółkę Silver Rock. Budynek ten pełni swoją podstawową funkcję w okresie od października od czerwca. W sezonie turystycznym jest natomiast przekształcany w hotel, zapewniający aż 450 pokoi, co czyni go największym tego typu obiektem w Gdańsku.

Niektórzy studenci wynajmują pokój jedynie na czas nauki, zwalniając pokój w sezonie letnim – mówi Karol Wojtas, członek zarządu Silver Rock. W wakacje oferujemy najem krótkoterminowy wolnych pokoi, co jest znakomitą okazją do wypróbowania naszego akademika przez przyszłych mieszkańców (np. rodziców szukających miejsca do pobytu dla swoich dzieci, jak i samych studentów, którzy mają okazję przetestować standard obiektu). To ciekawa alternatywa noclegowa w Gdańsku, oferująca bardzo preferencyjne warunki: nowoczesny obiekt, wysoki standard i znacznie niższe ceny niż w tradycyjnym hotelu o podobnym standardzie.

- Goście mają do dyspozycji komfortowo wyposażone pokoje, o znacznie większych powierzchniach niż standardowe pokoje hotelowe. Każdy z nich ma nowocześnie zaprojektowaną łazienkę, a dodatkowo w obiekcie dostępny jest wysokiej jakości sprzęt do ćwiczeń w fitnessroomie, profesjonalne instrumenty w wyciszonym pokoju muzycznym, konsole PlayStation w pokojach do wypoczynku. Ponadto w obiekcie znajdują się miejsca na rowery oraz miejsca parkingowe w podziemiu. Za niewielką opłatą można zrobić pranie, po czym wysuszyć je w automatycznej suszarce. Istnieje również możliwość odebrania w recepcji zamówionych zakupów – mówi Karol Wojtas.

- Do dyspozycji gości jest też paczkomat znajdujący się tuż przy wejściu bocznym. Niebawem będzie można skorzystać także z ogromnej przestrzeni foodcourtu, gdzie różnorodność przygotowywanego menu i planowanych wydarzeń znajdzie zapewne wielu amatorów i to nie tylko wśród mieszkańców akademika – podsumowuje Karol Wojtas.

Rebranding - remedium na pandemiczną rzeczywistość w branży hotelowej

Zastój wywołany pandemią spowodował bardzo istotne zmiany w sektorze hotelowym. Restrykcje związane z ograniczeniem mobilności diametralnie ograniczyły liczbę turystów i co za tym idzie - przychody obiektów hotelowych. W efekcie wielu właścicieli zdecydowało się na zmianę operatora i dołączenie do liczących się na rynku sieci hotelowych, które najczęściej wiązało się z rearanżacją hotelu.

Rebranding obiektu hotelowego zawsze wiąże się z dostosowaniem do wymogów formalnych przyjętych w danej sieci – mówi Daniel Ochońko, prezes zarządu Trust Us, spółki specjalizującej się w wyposażaniu wnętrz obiektów komercyjnych. Mówimy tu nie tylko o rearanżacji wnętrz, ale też znaczącej przebudowie czy zmianie funkcji pomieszczeń. Najogólniej rzecz ujmując – chodzi tu przede wszystkim o podniesienie jakości i w konsekwencji – ceny doby hotelowej. Należy jednak pamiętać, że planowanie rebrandingu wymaga przeprowadzenia wcześniejszych analiz, ponieważ często wiąże się z relatywnie dużym kosztem. Nowe aranżacje wnętrz powinny być nie tylko ponadczasowe, ale też wykorzystywać możliwie najwyższą jakość zastosowanych materiałów.