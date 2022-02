Agnieszka z branżą hotelarską związana jest od ponad 15 lat.

Stawiała pierwsze kroki jako manager Hotelu Locomotiva w Lublinie.

Nowa dyrektor generalna w grupie Saltic Hotels od 2013 roku związana była z siecią Louvre Hotels Group, najpierw jako Asystent Dyrektora Kompleksu Hotelu Premiere Classe i Campanile we Wrocławiu, następnie jako Room Division Manager Kompleksu Hoteli Premiere Classe, Campanile i Golden Tulip w Warszawie, aby w 2015 roku, w trzydziestą rocznicę swoich urodzin, spełnić swój cel objęcia stanowiska Dyrektora Hotelu Campanile w Lublinie. Rok później awansowała na stanowisko Dyrektora Kompleksu Hoteli we Wrocławiu, będąc jednocześnie managerem projektu New Breakfast Concept dla Hoteli Campanile w Polsce. Ostatnie trzy lata piastowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Warszawskiego Kompleksu Hoteli LHG, aktywnie uczestnicząc w kolejnych sieciowych projektach.

- Misją Grupy jest zapewnienie holistycznego wypoczynku pozostając w bliskości z naturą. Celem Hoteli Saltic jest zagwarantować wakacje każdego dnia, gościom w każdym wieku. Relaksujące, nowoczesne wnętrza, zdrowa, ekologiczna kuchnia bazująca na naturalnych recepturach oraz luksusowa strefa Wellness & Spa zostały w każdym calu indywidualnie zaprojektowane, aby spełnić najwyższe oczekiwania. Jednocześnie celem Saltic Hotels jest odczarowanie patetycznego hotelarstwa poprzez wprowadzenie ciepłej przyjacielskiej atmosfery, młodzieńczego luzu i naturalności oraz połączenie tych cech z ekskluzywnym produktem hotelarskim, podkreślającym wysoką jakość usług i ogromny szacunek do swoich Gości – przypomina Anna Blachowska, dyrektor marketingu & PR grupy Saltic.