Nowa dyrektor Hampton by Hilton Warsaw Airport

Julia Nodzak, która dotychczas pełniła funkcję zastępcy dyrektora w Renaissance Warsaw Airport Hotel, objęła stanowisko dyrektora generalnego trzygwiazdkowego hotelu Hampton by Hilton Warsaw Airport.

Julia Nodzak jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją przygodę z hotelarstwem rozpoczęła 16 lat temu. Od 2007 roku związana była z Radisson Blu Sobieski, w którym przez następnych 10 lat rozwijała swoją karierę zawodową, rozpoczynając na stanowisku recepcjonistki i stopniowo awansując na kierownika recepcji. Z Polskim Holdingiem Hotelowym związana jest od ponad czterech lat. W czerwcu 2017 r. objęła funkcję kierownika recepcji w nowo otwartym pięciogwiazdkowym Renaissance Warsaw Airport Hotel. W 2019 r. objęła stanowisko dyrektora działu obsługi klienta, a następnie awansowała na zastępcę dyrektora hotelu Renaissance.

– Julia przez ostatnie lata pracy w naszym pięciogwiazdkowym hotelu Renaissance doskonale sprawdziła się jako fachowiec o dużym poziomie kompetencji. Jestem przekonany, że na stanowisku dyrektora generalnego Hampton by Hilton Warsaw Airport przyczyni się do jeszcze większego rozwoju tego hotelu, zgodnie z wysokimi standardami, które obowiązują w naszej spółce – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego. – Cieszymy się, że dzięki wewnętrznym awansom dajemy możliwość rozwoju naszym wieloletnim pracownikom w grupie PHH. Przed nami wiele nowych wyzwań, dlatego tym bardziej pozytywne jest to, że nasz zespół cały czas się umacnia, a hotelarze z takim doświadczeniem wspierają rozwój firmy.

Hampton by Hilton Warsaw Airport zlokalizowany jest w pobliżu Lotniska Chopina, w niewielkiej odległości od największej warszawskiej dzielnicy biznesowej. Trzygwiazdkowy hotel posiada 116 pokoi. TripAdvisor zaliczył Hampton by Hilton do grona 10 najlepiej ocenianych hoteli zlokalizowanych w Warszawie. Jest również najwyżej ocenianym hotelem trzygwiazdkowym i najlepiej ocenianym hotelem sieci Hilton w Polsce.