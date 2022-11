Do zespołu Vienna House by Wyndham dołączyła Beata Dębska, która od początku października odpowiada za sprzedaż i marketing krakowskich hoteli Vienna House by Wyndham Andel’s Cracow oraz Vienna House Easy by Wyndham Cracow.

Vienna House by Wyndham Easy Cracow jest zlokalizowany blisko Starego Miasta w biznesowej dzielnicy.

Hotel oferuje 220 pokoi, sześć sal konferencyjnych dla 285 osób, restaurację, bar z letnim tarasem oraz parking.

W hotelu Vienna House by Wyndham Andel’s Cracow znajduje się kilkadziesiąt dzieł sztuki współczesnej, strefa relaksu z fitness i sauną oraz widne centrum konferencyjne z 5 salami dla 310 osób i dużym foyer.

Do podstawowych obowiązków Beaty Dębskiej na nowo utworzonym stanowisku dyrektora sprzedaży i marketingu należą m.in. rozwój biznesu, poszerzenie portfolio klientów korporacyjnych, relacje z kluczowymi partnerami oraz nadzór nad działem spotkań i konferencji. We współpracy z regionalnymi i globalnymi strukturami będzie dbać o działania z zakresu komunikacji i marketingu krakowskich hoteli oraz o wdrożenie procedur związanych z dołączeniem marki Vienna House do Wyndham Hotels & Resorts.

Cieszę się, że dołączam do Vienna House w momencie połączenia z amerykańską siecią Wyndham. Ta współpraca zaowocuje z pewnością wieloma nowymi możliwościami dla polskich hoteli, a jednocześnie pozwoli na eksplorację nowych rynków. Proces integracji będzie stanowić duże wyzwanie, ale jestem przekonana, że zamieni się w sukces biznesowy – przyznaje Beata Dębska.

Beata Dębska związana jest z branżą hotelarską od piętnastu lat, kiedy to rozpoczęła pracę na stanowisku recepcjonistki w Novotel Szczecin Centrum. Szybko została kierownikiem recepcji, a po pięciu latach przeszła do działu sprzedaży hotelu. Po kolejnych pięciu latach została kierownikiem sprzedaży hoteli Novotel i Ibis Szczecin Centrum. Trzy lata temu przeprowadziła się do Krakowa, gdzie wzmocniła dział sprzedaży hoteli DoubleTree by Hilton Kraków oraz Hampton by Hilton Kraków jako zastępca dyrektora sprzedaży. Teraz objęła stanowisko dyrektora sprzedaży i marketingu w Vienna House by Wyndham w Krakowie.

Vienna House by Wyndham Andel’s Cracow to hotel , który łączy elegancję, sztukę i gościnność. Ten nowoczesny obiekt oferuje 159 pokoi i apartamentów. Jest przystanią dla podróżników, którzy odwiedzają Kraków turystycznie i biznesowo. Przestronne, coworkingowe lobby sąsiaduje z kalifornijską restauracją Mavericks Cracow oraz wytwornym Barem Smok, który słynie z autorskich koktajli.

