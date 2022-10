Od października do struktury sieci Leonardo Hotels dołącza Magdalena Młynarczyk – jako nowa Director of Sales and Marketing.

Leonardo Hotels, która na polskim rynku posiada obecnie cztery hotele, wzmacnia swój dział sprzedaży.

Od października tego roku do struktury sieci dołącza Magdalena Młynarczyk – jako nowa Director of Sales and Marketing. Magdalena Młynarczyk, która od 10 października tego roku zajmuje stanowisko Poland Director of Sales and Marketing w sieci Leonardo Hotels, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w hotelarstwie. Do niedawna na podobnym stanowisku współpracowała z Radisson Hotel Group. W krakowskich hotelach należących do tej sieci rozpoczynała swoją karierę w 2002 roku. Przechodząc wszystkie jej szczeble, poznała od podstaw specyfikę pracy w działach operacyjnych i w dziale sprzedaży. Od 2014 roku jako Sales Marketing Director była tu odpowiedzialna za cały zespół sprzedażowy, realizację strategii i utrzymywanie efektywnych relacji z kluczowymi klientami i interesariuszami. Czytaj więcej Paulina Kołodziejczyk awansowała w strukturach sieci Leonardo Hotels w Polsce W Leonardo Hotels Magdalena Młynarczyk będzie odpowiedzialna między innymi za rozbudowę struktur działu sprzedaży, efektywne relacje z klientami biznesowymi oraz wzrost wyników sprzedażowych Leonardo Hotels. Będzie pod tym względem zarządzała pracą obecnych na polskim rynku hoteli należących do Leonardo Hotels – NYX Hotel Warsaw, Leonardo Royal Warsaw oraz dwóch działających w Krakowie obiektów Leonardo Boutique. Ze względu na plany inwestycyjne sieci, będzie również tworzyła struktury sprzedaży kolejnych otwierających się w Polsce hoteli. Magdalena Młynarczyk od kilku lat aktywnie uczestniczy w rozwijającej się inicjatywie Krakow Network. Dodatkowo w minionym roku dołączyła do komitetu organizacyjnego 61 Kongresu Stowarzyszenia ICCA, który w tym roku odbędzie się w listopadzie w Małopolsce.

