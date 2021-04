Nowa inwestycja hotelowa w Polsce. W planach aparthotel, domy wakacyjne i pole golfowe

Mający powstać na terenie kompleksu aparthotel będzie posiadał ponad 100 pokoi w standardzie 4 gwiazdek, basen, restaurację oraz SPA.

Centralnym miejscem resortu będzie pierwsze w Europie całkowicie zeroenergetyczne i w 100 proc. ekologiczne, 18-to dołkowe pole golfowe.

Całość kompleksu będzie zasilana wyłącznie energią pochodząca z własnych, odnawialnych źródeł energii.

Carom jest właścicielem nieruchomości budowlanej o powierzchni 80 ha położonej we wsi Zalewo w gm. Miłomłyn. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do jeziora Gil Wielki o długość linii brzegowej ponad 1 km. Podpisane porozumienie przewiduje wykorzystanie do realizacji przedsięwzięcia spółki DLKF Sp. z o.o (100% udziałów należy do Devoran), która będzie spółką celową i do której zostanie wniesiona w zamian za udziały część nieruchomości niezbędna do realizacji przedsięwzięcia. Spółka celowa będzie również operatorem całego kompleksu.

Budowane w ramach projektu domy Energiale Home będą domami samowystarczalnymi energetycznie i dostępnymi w czterech wariantach. W podstawowym wariancie zostaną wyposażone w dachowy system fotowoltaiczny, maty grzewcze, zasobnik CWU na 200 litrów, a także w system domowej automatyki. W drugim wariancie dojdzie stacja ładowania samochodu elektrycznego. W trzecim wariancie źródłem ciepła będzie pompa ciepła wraz z zasobnikiem CWU, a także rolety i centrala rekuperacyjna. W czwartym wariancie zaproponowana zostanie instalacja fotowoltaiczna zintegrowana z dachem, pompa ciepła z zasobnikiem CWU, system automatyki, rolety, centralna rekuperacja, stacja ładowania samochodu elektrycznego, fotowoltaiczna wiata oraz magazyn energii. Dachowy system PV wraz z wiatą fotowoltaiczną będzie wyposażony w 28 modułów fotowoltaicznych, które będą wytwarzały około 8415 kWh energii elektrycznej. Nadwyżka energii w ilości 5167 kWh ponad konsumpcję własną na poziomie 3248 kWh będzie pozwalała na przejechanie autem elektrycznym około 30 tys. km rocznie. Domy Energiale Home będą wykonane zgodnie ze standardem WT 2021, a współczynnik EP będzie sięgał maksymalnie 70.

Ponadto zawarte pomiędzy Devoran i Carom porozumienie zakłada również wspólną budowę 24 stacji ładowania samochodów elektrycznych EnergialeHub (tzw. stacji paliw bez paliw), które oprócz funkcji ładowania pojazdów elektrycznych będą miejscem umożliwiającym zrobienie zakupów i skorzystanie z usług m. in. ekologicznej myjni samochodowej. W ramach tego projektu Carom odpowiedzialny będzie za wyszukanie i udostępnienie lokalizacji natomiast Devoran za budowę, uruchomienie i obsługę stacji.

Porozumienie inwestycyjne zostało zawarte na okres 4 lat i gwarantuje partnerom wyłączność przy realizacji poszczególnych zadań.

