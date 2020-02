Nowa podaż podąża starym tropem. Prowadzą cztery gwiazdki

Podaż pokoi hotelowych w Katowicach wynosi poniżej 2200 jednostek (dane na koniec 2019 r.). Czterogwiazdkowe stanowią nieco ponad połowę, natomiast dwu- i trzygwiazdkowe - łącznie ok. 36 proc.

- Jeżeli uwzględnimy hotele przylotniskowe w Pyrzowicach, tj. DeSilva Inn oraz otwarty w 2018 r. Moxy Katowice Airport, podaż ta wynosi ok. 2300 pokoi – wylicza Patrycja Koszewska, specjalista ds. analizy rynku w Hotel Professionals.

W tym roku gości ponownie przyjmie hotel Diament Plaza Katowice. Po rozbudowie zaoferuje 135 pokoi. W 2021 r. otworzy się Mercure Katowice City Center z 268 jednostkami. Ruszyła budowa hotelu Puro przy al. Korfantego, który wzbogaci rynek o ok. 250 pokoi. W planach są kolejne obiekty: Qubus (97 pokoi), dwumarkowy obiekt Kyriad i Première Classe (łącznie ok. 200 pokoi) oraz Nova Silesia, która - według zapowiedzi - ma działać pod szyldem globalnej marki w standardzie trzygwiazdkowym (ok. 140 pokoi).

- Po ich otworzeniu katowicki rynek wzbogaci się o około 1100 nowych pokoi, co spowoduje przyrost podaży o ok. 50 proc. Warto zaznaczyć, że ok. 68 proc. pozycjonuje się w segmencie czterogwiazdkowym – podkreśla Patrycja Koszewska.

str2.jpg

Niska pozycja, dobre wzrosty

Liczba turystów korzystających z obiektów hotelowych w Katowicach co roku wzrasta. W 2014 r. wynosiła ok. 283 tys., a w 2018 r. z noclegu skorzystało 354 tys. turystów. Turyści zagraniczni stanowią rokrocznie ok. 25 proc. Najwięcej osób przyjeżdża z Niemiec, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii.