Znajdująca się w doskonałej lokalizacji na Wyspie Spichrzów Restauracja HORIZON, z zapierającym dech widokiem na Marinę jachtową to miejsce, w którym goście mogą skosztować autentycznej kuchni kaszubskiej w międzynarodowej scenerii hotelu Holiday Inn Gdańsk - City Centre.

Kuchniaodzwierciedla pasję Szefado świeżych, zdrowych i tradycyjnych kaszubskich smaków. Każdy ze składników pochodzi od lokalnych dostawców i jest starannie wyselekcjonowany. Tworząc menu szef kuchni sięgnął do autentycznych przepisów przekazywanych w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Autorska karta dań opiera się na sezonowych produktach a dominują w nim ryby, dziczyzna oraz świeże warzywa i zioła.Niecodzienne nazwy dań kryją tradycyjne smaki z odrobiną fantazji. Opowieści z mchu i paproci, to nic innego jak gdańska zupa grzybowa z borowików, podchmielone prosię to żeberka wieprzowe w sosie piwno-pieprzowym z kiszonkami.

Wiedząc jak ważne jest wspólne biesiadowanie i świętowanie, w restauracji wprowadzono nowatorski koncept „Food Sharing” a dania mogą być przygotowywane są tak, aby każdy mógł skosztować wszystkich zamówionych potraw.

Wnętrza restauracji zdobią prace wykonane przez lokalną artystkę Anitę Wasik, która stworzyła je specjalnie dla tego miejsca. Wykonane z naturalnych materiałów, wełny i liny – nawiązują do lokalizacji i morskiego krajobrazu.

Tworząc Restaurację HORIZON chcieliśmy aby było to wyjątkowe miejsce, w którym goście będą mogli skosztować tradycyjnych, regionalnych przysmaków i doświadczyć jedynej w swoim rodzaju gościnności hotelu Holiday Inn Gdańsk - City Centre oraz cieszyć się niepowtarzalnym widokiem na otaczającą wyspę rzekę Motławę - powiedziała Magdalena Suliga, Dyrektor Generalna Holiday Inn Gdańsk - City Centre.

