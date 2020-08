Nowe apartamenty na Wyspie Spichrzów już otwarte

Grano Apartments Old Town to apartamenty w kompleksie Grano Residence, który mieści się jest tuż przy gdańskiej starówce, na Wyspie Spichrzów. Goście Grano Apartments Old Town mogą korzystać z udogodnień znajdujących się w sąsiednim Hotelu Grano, którego otwarcie nastąpiło w maju bieżącego roku.

Nowo otwarty kompleks apartamentów mieści się przy ul. Pszennej na gdańskiej Wyspie Spichrzów. Urokliwa Wyspa Spichrzów to jedna z najmodniejszych części Gdańska. Dzięki znajdującym się na niej imponującym spichlerzom stanowiła niegdyś istotny punkt na handlowej mapie. Po latach zapomnienia odzyskuje dziś dawny blask, a w następstwie licznych inwestycji zachwyca bogatą ofertą noclegową i rozrywkową. Z ciekawą historią wyspy związany jest charakterystyczny wygląd budynku, w którym mieści się kompleks. Strzelista bryła to hołd oddany oryginalnej zabudowie tego miejsca i dawnym spichlerzom.

Grano Apartments Old Town to część gdańskiej sieci obiektów turystycznych Grano Hotels. Należą do niej również trzygwiazdkowy Hotel Number One i zlokalizowany przy nim kompleks Grano Apartments Nowa Motława oraz czterogwiazdkowy Hotel Grano. Wszystkie znajdują się na Wyspie Spichrzów.

Goście nowego obiektu Grano Hotels mogą korzystać z oferty udogodnień dostępnych w sąsiednim Hotelu Grano – strefy SPA z sauną i jacuzzi, basenu czy restauracji Młyn serwującej dania kuchni polskiej. Korzystający z noclegów w kompleksie będą mogli równie korzystać z udogodnień zlokalizowanych w pobliskim Hotelu Number One, w którym również zaprojektowano strefę SPA, basen i restaurację Mamma Mia Zielona Pietruszka.

Nasz nowy obiekt to połączenie luksusowego noclegu z atrakcyjną lokalizacją. Gościom oferujemy rzadko spotykaną możliwość pobytu w apartamentach w wysokim standardzie, wyposażonych w aneks kuchenny, a jednocześnie z dostępem do prestiżowej strefy SPA, która pozwoli w pełni zrelaksować się podczas wyjazdu urlopowego bądź podróży służbowej - mówi Arkadiusz Skobrosz, dyrektor generalny Hotelu Grano.

