Sprawdzamy, jak od wiosny zmieniły się ceny biletów w parkach rozrywki: Energylandia, Legendia, Farma Iluzji czy Magiczne Ogrody.

Goście parków rozrywki zapłacą w najbliższe wakacje około 10 zł więcej za bilet.

Stawki za wejście zmienły m.in. Energylandia, Legendia, Farma Iluzji, Magiczne Ogrody i Twinpigs Park.

Bez zmian pozostały ceny w Mandorii, Majaland Kownaty, Mandoria, Łeba Park, Jura Park Krasiejów, Rabkoland i Parku Rozrywki Zatorland.

Odwiedzający Energylandię za wstęp indywidualny zapłacą 139 zł za bilet ulgowy, 189 zł za bilet normalny. Wstęp dwudniowy jest dostępny odpowiednio za 2249 zł i 339 zł.

Spragnieni zabawy w Energylandii mogą wybierać w sezonie 2023 Bajkolandię & Circus Zone, Strefę Familijna, Smoczy Gród, Aqualantis strefę wodną lub Strefa Ekstremalna z najszybszym w Europie Mega Coasterem HYPERION i światowym rekordzistą Water Coasterem Speed.

Ceny biletów do Legendii w Chorzowie na lato to 179 zł za bilet normalny i 169 zł za bilet dla dzieci od 3 do 11 lat.

W wakacje goście Farmy Iluzji zapłacą za rodzinny bilet podwójnego wstępu 569.99. Bilet dla osób powyżej 16 roku życia zapłacą za jednokrotny wstęp 99.99 zł a ulgowy 89.99 zł. Klienci, którzy sięgnął po bilety przez internet mogą liczyć na zniżkę.

Na zmianę ceny zdecydował się też park Magiczne Ogrody. Bilet normalny jest dostępny za 99 zł a ulgowy za 89 zł. Park oferuje także bilet rodzinny za 269 zł dla trzech osób.

Park rozrywki Twinpigs w Żorach w wakacje oferuje bilety w cenie 89 zł za normalny, a bilet ulgowy pozostaje bez zmian. Miasteczko w parku czerpie z amerykańskich klasyków. Ponad 10 hektarów Parku jest podzielono na osiem tematycznych stref nawiązujących do historii i kultury zza oceanu.

