Dawny hotel kopalni Sośnica oraz dom wczasowy Salamandra – zakopiańskie obiekty rewitalizuje CORE, który ma w portfelu krakowski Hyatt. – Przygotowujemy kolejne hotele w Krakowie i Zakopanem – zapowiada Michał Salata, członek zarządu firmy.

Dawny Wojskowy Dom Wypoczynkowy Salamandra w Kościelisku będzie pięciogwiazdkowym hotelem, zarządzanym przez Dobry Hotel.

Hotel Sośnica przy ul. Modrzejewskiej w Zakopanem pomieści 92 apartamenty. Przez wiele lat obiekt należał do kopalni Sośnica i jest tak kojarzony przez tysiące odwiedzających go gości.

Rewitalizacja Salamandry zakończy się 1 czerwca 2026 r., a Sośnicy – w pierwszym kwartale 2024 r.

Najnowszą realizacją krakowskiego dewelopera CORE jest jedyny w Polsce Hyatt Palace Kraków.

Prace budowlane w dawnym Wojskowym Domu Wypoczynkowym Salamandra w Zakopanem rozpoczęły się kilka miesięcy temu.

– Zostały już wykonane konieczne wyburzenia obiektów w najgorszym stanie technicznym, nie ujętych w wykazie zabytków. Najbardziej pracochłonny etap budowy mamy za sobą, czyli wzmocnienie gruntów, wykopy i ich zabezpieczenie oraz szereg innych prac inżynieryjnych. Obecnie trwają roboty związane z wykonaniem stanu surowego – tłumaczy Michał Salata, członek zarządu CORE.

Prace budowlane w dawnym Wojskowym Domu Wypoczynkowym Salamandra w Zakopanem rozpoczęły się kilka miesięcy temu. Fot. CORE.

Zakończenie budowy planowane jest na 1 czerwca 2026 r.

Salamandra dostanie drugie życie

Zabytkowy obiekt został przejęty przez dewelopera praktycznie w stanie katastrofy budowlanej. Od wielu lat budynek był całkowicie zaniedbany i zdewastowany, wymagał kompleksowych prac zabezpieczających, renowacyjnych i odtworzeniowych.

Zakończenie budowy Hotelu Salamandra planowane jest na 1 czerwca 2026 r. Fot. CORE.

– Bardzo zależało nam uratowaniu zabytkowej, oryginalnej części obiektu i udało się to zrobić. Jest to jednak znacznie dłuższy i droższy proces inwestycyjny niż budowanie od zera. Jesteśmy przekonani, że warto i efekt będzie niesamowity – zapewnia Michał Salata.

Pozwolenie na budowę hotelu Slamandra obejmuje renowację oryginalnego zabytkowego budynku oraz budowę nowej części hotelowej. Fot. CORE.

Oryginalna bryła modernistycznej Salamandry zostanie zrewitalizowana i połączona z udogodnieniami pięciogwiazdkowego hotelu z widokiem na Tatry. Szczególnie wyjątkowa jest elewacja budynku, wykonana z otoczaków. Aktualnie ich wydobycie z polskich rzek jest zakazane, dlatego zostanie odrestaurowana z wielką starannością.

Oryginalna bryła modernistycznej Salamandry zostanie zrewitalizowana i połączona z udogodnieniami pięciogwiazdkowego hotelu z widokiem na Tatry. Fot. CORE.

– Cieszymy się, że ten od lat zaniedbany i zaśmiecony teren wreszcie dostanie drugie życie i przestanie straszyć turystów oraz mieszkańców gminy – dodaje Michał Salata.

Pozwolenie na budowę obejmuje renowację oryginalnego zabytkowego budynku oraz budowę nowej części hotelowej.

Salamandra stawia luksus

W Salamandrze powstanie ok. 180 apartamentów o powierzchni od 31 mkw. do 178 mkw. Będzie to klasyczny hotel w standardzie pięciu gwiazdek, z częścią apartamentową. Inwestor dopuszcza możliwość sprzedaży apartamentów. Obiekt będzie funkcjonował pod swoim oryginalnym szyldem.

W Salamandrze powstanie ok. 180 apartamentów o powierzchni od 31 mkw. do 178 mkw. Fot. CORE.

- Dzięki unikalnej lokalizacji i umowie na obsługę z jednym z najlepszych w kraju operatorów – firmie Dobry Hotel, nie widzimy potrzeby uruchamiania hotelu pod zagranicznym brandem - wyjaśnia Michał Salata.

W hotelu zaplanowano udogodnienia dodatkowe, takie jak m.in.: dwie restauracje, basen wewnętrzny ze strefą relaksu, jacuzzi, torami sportowymi, basen wewnętrzny dla dzieci, zewnętrzny całoroczny z masażem perełkowym, narciarnia, rowerownia, park linowy, plac zabaw dla dzieci, sala do jogi, siłownia, multifunkcyjna sala konferencyjna, kręgielnia i klub muzyczny.

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Kahl-Gaczorek Architekci, zaś za wnętrza – Bernatowicz Architektura.

Sośnica: górnicy w Zakopanem

W drugim projekcie CORE – hotelu Sośnica przy ul. Modrzejewskiej w Zakopanem obecnie trwają prace wykończeniowe. Bryła dawnego, trzygwiazdkowego hotelu Sośnica pozostała w oryginalnym kształcie, natomiast na sąsiedniej działce powstaje budynek z częścią apartamentową. Obiekt pomieści 92 apartamenty. Przez wiele lat należał do kopalni Sośnica i jest tak kojarzony przez tysiące odwiedzających go gości.

W drugim projekcie CORE – hotelu Sośnica przy ul. Modrzejewskiej w Zakopanem obecnie trwają prace wykończeniowe. Fot. CORE.

– Dlatego projekt jego rewitalizacji został przygotowany, w taki sposób, aby podkreślić oryginalny charakter tego budynku i nawiązać do jego górniczej historii – tłumaczy Michał Salata.

Sośnica, w czasach PRL-u była ekskluzywnym hotelem dla górników i jednym z pierwszym budynków w Zakopanem, który miał basen. Fot. CORE.

Za projekt budowlany odpowiada zakopiańska pracownia Archi -Projekt. Co ciekawe, konkurs na aranżację wnętrz wygrała pracownia z Szanghaju - Union Architecture Group.

- Bardzo profesjonalnie podeszli do tematu, bo jako jedyni zagłębili się w historię tego obiektu i ją ładnie wyeksponowali. Na przykład na dziedzińcu i w lobby będą tory z kopalnianymi wagonikami - opisuje Michał Salata.

W hotelu Sośnica zaplanowano m.in.: sauny, jacuzzi, salę klubową, siłownię, bawialnię dla dzieci i narciarnię. Rewitalizacja obiektu zakończy się w pierwszym kwartale 2024 r. Fot. CORE.

Sośnica, w czasach PRL-u była ekskluzywnym hotelem dla górników i jednym z pierwszym budynków w Zakopanem, który miał basen. Po zakończeniu modernizacji będzie można znów w nim pływać. Oprócz tego w Sośnicy zaplanowano też m.in.: sauny, jacuzzi, salę klubową, siłownię, bawialnię dla dzieci i narciarnię. Rewitalizacja obiektu zakończy się w pierwszym kwartale 2024 r.

Pierwszy w Polsce hote lmarki Hyatt

CORE ma w swoim portfelu również hotel Hyatt Palace Kraków.

-To najnowsza zrealizowana przez nas inwestycja. Operatorem jest Dobry Hotel. Hyatt to brand hotelowy wywodzący się ze Stanów Zjednoczonych. Nasz hotel jest pierwszym w Polsce obiektem, w który marka zdecydowała się zainwestować – podkreśla Michał Salata.

CORE ma w swoim portfelu również hotel Hyatt Palace Kraków. To pierwszy w Polsce obiekt, w który marka zdecydowała się zainwestować. Fot. CORE.

W liczącym 216 pokoi hotelu znajduje się m.in.: centrum fitness, 147 mkw. powierzchni konferencyjnych, Business Corner, patio zewnętrzne i parking bezobsługowy.

Spółka, oprócz działalności developerskiej na rynku luksusowych mieszkań, chce nadal inwestować w sektor hotelowy.

- Mamy w przygotowaniu kilka bardzo atrakcyjnych projektów w Krakowie i Zakopanem - zapowiada Michał Salata, członek zarządu CORE.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl