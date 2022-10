Wielkanoc 2023 w hotelu Gołębiewskim Pobierowo? To może nawet się udać. Ale pewniej będzie nastawić się na wakacje.

Mimo planowanego na lato 2022 r. otwarcia, hotel Gołębiewski Pobierowo wciąż jest w procesie wykończeniowym.

Na dziś nie ma decyzji dotyczących planów otwarcia hotelu.

Wielce prawdopodobne jest, że obiekt rozpocznie działalność już w nowym sezonie, najprawdopodobniej latem 2023.

Sieć zapowiada, że w chwili, gdy hotel będzie gotowy do inauguracji, wówczas pojawi się na stronie internetowej Hotele Gołębiewski.

Wciąż jeszcze nie ma decyzji otwarcia hotelu Gołębiewski Pobierowo. Ustaliliśmy, że największy hotel w Polsce pierwszych gości najwcześniej przyjmie wiosną. A może nawet bliżej lata.

Prace wykończeniowe nadal trwają

Położony nad Morzem Bałtyckim pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje miejscowości Pobierowo, w gminie Rewal już od kilku lat. Obiekt wzniesiony został w otoczeniu lasu, w miejscu byłego poligonu wojskowego, nieopodal plaży.

Póki co, prace wykończeniowe w gigantycznym obiekcie nadal trwają. Zawirowania na światowych rynkach sprawiły, że przyjdzie nam jeszcze poczekać, nim wielokrotnie zapowiadany Mały Dubaj przyjmie w końcu swoje pierwsze rezerwacje.

Ze względu na istniejącą sytuację nie podjęto żadnych decyzji dotyczących otwarcia hotelu. Na forach branżowych można już wprawdzie dostrzec, że Pobierowo przygotowuje sale bankietowe na 400 osób, a swoją ofertę noclegową szacuje na 2400 gości. Jednak zgodnie z tym, jak już wcześniej informowaliśmy, nic nie zapowiada, by jeszcze w tym roku hotel Pobierowo miał naprawdę ruszyć.

W tym roku hotel nie ruszy

- W tym roku absolutnie nie. W przyszłym roku wiosną, a może nawet latem. Nie ma jeszcze żadnych decyzji w sprawie otwarcia. W Pobierowie nie działa recepcja ani dział marketingu. Zapraszamy w góry - można usłyszeć w innych hotelach sieci.

Po sezonie - jak w większości obiektów - kondycja hoteli Gołębiewski się poprawia, ale obłożenie jak i w całej branży, mogłoby być lepsze. I mimo, że sieć nadal pracuje nad jak najszybszym przygotowaniem obiektu dla gości, to na stronie internetowej sieci są nadal tylko cztery hotele Gołębiewski: Mikołajki, Białystok, Wisła i Karpacz.

Największy projekt Tadeusza Gołębiewskiego

W chwili, gdy oczekiwania dotyczące otwarcia hotelu Gołębiewski Pobierowo były rozgrzane do czerwoności a sezon turystyczny 2022 rozkręcał się na dobre - nieoczekiwanie zmarł na zawał twórca sieci Hoteli Gołębiewski - Tadeusz Gołębiewski. Wprawdzie jego śmierć nie zaburzyła funkcjonowania biznesu, ale i nie pomogła w szybkim sfinalizowaniu prac wykończeniowych.

Gdy sytuacja się unormowała, największy obiekt sieci hoteli Gołębiewski w miał zostać tylko częściowo otwarty w trakcie tegorocznego sezonu. Okazało się jednak, że choć postępy prac na budowie były i są zauważalne, a celem właściciela było otwarcie choć małej części obiektu jeszcze w tym sezonie, to jednak planu nie udało się wykonać.

Otwarcie zaplanowane na IV kwartał 2022 r. najpewniej jednak nie dojdzie do skutku. Wiadomo jednak, że Hotel zapowiedział, że w pierwszym etapie gościom udostępni cztery piętra obiektu, czyli na pierwszy rzut będzie to trzysta pokoi. Do tego basen pływacki i rekreacyjny basen dziecięcy.

Hotel Gołębiewski ma być jak prom wycieczkowy

Ogromny budynek bryłą architektoniczną wywołuje skojarzenie z promem pasażerskim. Ma 13-kondygnacji: 11 pięter nadziemnych i 2 kondygnacje podziemne.

W obiekcie przewidziano wiele różnych sal konferencyjnych, razem tworzących duże centrum kongresowe. Główna sala kongresowa mieści naraz 4 tys. osób. Mniejsze sale konferencyjne wciąż są tworzone, a ich dokładna pojemność na ten moment nie jest jeszcze ostatecznie ustalona.

Docelowo w obiekcie znajdzie się aż 1 tys. 200 pokoi, w których nocleg znajdzie ponad 3 tys. gości. Obiekt został zaprojektowany w taki sposób, by 80 proc. pokoi mogło mieć widok z okna na morze. Jak zapowiadał nieżyjący już twórca hotelu, pokoje są wygodne, a ich wielkość oscyluje wokół 60 mkw.

Hotel wyposażono w dwie restauracje. Głowna restauracja hotelowa - tak zwana Czerwona, zlokalizowana została na pierwszym piętrze. Na parterze natomiast znajduje się ogólnodostępna Restauracja Zielona. Ofertę gastronomiczną hotelu uzupełniają kawiarenki, w tym min. kawiarenka widokowa i sportowa.

Do zupełnie niespotykanej dotąd w hotelach oferty atrakcji kulturalnych można zaliczyć znajdujące się w hotelu Pobierowo dwie sale kinowo-teatralne oraz klub - dyskoteka. W ofercie sportowej hotelu znalazła się własna ściana wspinaczkowa, a także kręgielnia, boiska do siatkówki i koszykówki korty tenisowe. W hotelu zorganizowano także specjalne sale do gier.

Jak i inne hotele Gołębiewski, obiekt ma w ofercie własny park wodny Tropikana, ze zjeżdżalnią, basenami krytymi i wannami jacuzzi.

Obiekt został wyposażony w dwa zewnętrzne parkingi oraz jeden podziemny, przeznaczony dla 500 aut.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl