Wielu przewoźników przygotowuje się już na sezon zimowy. Ogłoszono siatkę nowych połączeń. Z Warszawy szykują się bezpośrednie loty m.in. do greckich Aten oraz tureckiego Antalyi.

Dwóch przewoźników obsługujących połączenia czarterowe ogłosiło właśnie nowe trasy z Lotniska Chopina.

Pierwszym z nich jest turecka linia Corendon Airline.

Drugim przewoźnikiem jest grecki Olympic Holidays.

Jak informuje Wyborcza.pl, linią, która postanowiła uruchomić sprzedaż zimowych lotów na końcówkę roku, jest Corendon Airlines. Turecki przewoźnik udostępni pasażerom na sprzedaż ponad 700 tys. miejsc. Pierwsze loty z Lotniska Chopina odbędą się 1 listopada i będą realizowane do 30 marca przyszłego roku. Do Antalyi na Riwierze Tureckiej loty mają być realizowane co sobotę o godz. 8.55.

Olympic Holidays, grecka linia lotnicza, oferuje natomiast bezpośrednie połączenia z Warszawy do Aten już od 10 listopada. Loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu, we wtorki i soboty.

