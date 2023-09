Od 6 czerwca 2024 roku do siatki połączeń z Portu Lotniczego Lublin dołącza długo wyczekiwany Egipt. Loty do Hurghady będą odbywać się raz w tygodniu, w czwartki, aż do 10 października 2024 roku.

Partner serwisu

Hurghada to jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków w Egipcie.

Loty do Hurghady będą odbywać się raz w tygodniu, w czwartki.

Organizatorem wycieczek do Hurghady jest EXIM tours. – Połączenie z Hurghadą będzie doskonałym uzupełnieniem oferty wakacyjnej z lubelskiego lotniska. Mam nadzieję, że będzie cieszyło się równie dużym zainteresowaniem jak tegoroczne loty do Turcji czy Tunezji. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju lotniska sprawia, że nasza siatka lotów sukcesywnie powiększa się, a my możemy zaoferować podróżnym atrakcyjne połączenia – mówi Andrzej Hawryluk, prezes Portu Lotniczego Lublin. Hurghada, jak przekazuje organizator, to jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków w Egipcie. To idealna propozycja dla rodzin z dziećmi. Na miejscu czekają bezpieczne plaże z drzewami palmowymi i łagodnym zejściem do wody oraz bogata oferta fantastycznych parków wodnych. Dużą atrakcją są również rejsy do pasa raf koralowych. Ciepła i przejrzysta woda Morza Czerwonego sprawia, że rafa i cały jej ekosystem zdają się być dostępne na wyciągnięcie ręki. „Cieszymy się, ułatwiając lubelskim fanom Egiptu podróżowanie z EXIM tours. Nowe bezpośrednie połączenie z Lublina do Hurghady wpisuje się w strategię poszerzania oferty, zapewniając większy wybór i wygodę podróży.” – powiedział Marcin Małysz, prezes zarządu EXIM tours Polska. Czytaj więcej Lublin: loty do Dublina jednak także zimą EXIM tours jest piątym największym organizatorem wyjazdów w Polsce. Co roku z usług biura korzysta ponad 200 000 osób. Posiada jedną z najwyższych gwarancji ubezpieczeniowych na rynku. Marka w tym roku obchodzi 30-lecie działalności. Od 2012 roku jest częścią Der Touristik Group, jednej z najnowocześniejszych firm turystycznych w Europie. Grupa jest obecna w 16

krajach. Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin