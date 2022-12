Wielka Brytania przymierza się do wprowadzenia nowych, lżejszych limitów dotyczących płynów przewożonych w bagażu podręcznym podczas lotów.

Nowe przepisy dotkną także branży beauty.

Wiele kosmetyków tradycyjnie uznawanych za pasty, kremy czy żele są definiowane jako płyny przez przepisy lotnicze.

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że od czerwca 2024 r. znacznie złagodzi limity dotyczące wnoszenia płynów — w tym kosmetyków — do bagażu podręcznego na lotniskach. Obecnie pojemniki nie mogą mieć więcej niż 100 ml, muszą znajdować się w pojedynczej, przezroczystej, zamykanej torebce plastikowej, która mieści nie więcej niż litr i ma wymiary około 20 cm x 20 cm, zawartość musi całkowicie zmieścić się w torebce, aby można ją było szczelnie zamknąć, oraz na osobę przypada 1 torebka. Większe pojemniki należy odprawić w luku bagażowym, a jednocześnie wyjąć z bagażu urządzenia elektroniczne, takie jak laptopy.

Przepisy dotyczące płynów zostały zaostrzone po tym, jak Brytyjczyk Richard Reid próbował wysadzić transatlantycki odrzutowiec w grudniu 2001 r., używając domowych materiałów wybuchowych ukrytych w butach. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA), które reprezentuje linie lotnicze, wyraziło nadzieję, że branża i pasażerowie otrzymają „wystarczające ostrzeżenie” o wszelkich zmianach. Zrzeszenie wezwało również do „koordynacji globalnej” wysiłków na rzecz bezpieczeństwa.

Poluzowanie zasad jest wynikiem planów wdrażania nowych technologii na głównych lotniskach w Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych dwóch lat. Zgodnie z nową ustawą, która ma zostać przedstawiona w parlamencie w czwartek, limity na płyny zostaną podniesione do dwóch litrów. Rozporządzenie może mieć niebagatelne znaczenie dla producentów kosmetyków z Wielkiej Brytanii i prognozuje się, że sprzedaż opakowań podróżnych i pojemników do przelewania produktów może spaść. Kosmetyki i przybory toaletowe uważane za płyny obejmują kremy, balsamy, olejki, perfumy, tusze do rzęs i błyszczyki, spraye, w tym pianki do golenia, lakiery do włosów i dezodoranty w sprayu, pasty do zębów, żele do włosów i pod prysznic oraz płyny do soczewek kontaktowych.

