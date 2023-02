Hotel z basenem, spa i restauracją nad jeziorem to byłby wielki krok dla turystyki Lipian, malowniczego miasta położonego wśród jezior. Teraz taka inwestycja ma szansę powstać.

Lipiany to malownicze miasto w północno-zachodniej Polsce, w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego, położone na Pojezierzu Myśliborskim, pomiędzy jeziorami Lipiańskim i Kościelnym.

Mieszkańcy Lipian od dawna wyczekiwali na inwestora, który wybuduje w ich miejscowości hotel, który mógłby przyciągnąć turystów. Takie same nadzieje ma burmistrz Bartłomiej Królikowski. – Hotel jest już na zaawansowanym etapie procedury to dla nas wielka szansa. Hotel z basenem, spa, piękną restauracją, z barem nad jeziorem w naszym mieście Lipiany to jest wielki krok dla naszej turystyki – mówi w Twoim Radiu Bartłomiej Królikowski, burmistrz Lipian.

Jak podało radio, aktualnie pracownia zajmuje się projektem techniczno-budowlanym. Prawdopodobnie niebawem rozpoczną się prace budowlane i w przeciągu dwóch, trzech lat hotel stanie na terenie Lipian.

