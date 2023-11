13 kierunków, w tym dwie nowości, to oferta lotów z portu lotniczego Rzeszów-Jasionka na sezon zimowy, który potrwa do 30 marca 2024.

Mediolan i Marsa Alam to nowości w rozkładzie lotów z Jasionki.

Tygodniowo na podkarpackim lotnisku odbywać się będzie ponad 60 rozkładowych lotów pasażerskich.

Trzy kierunki czarterowe do Egiptu, uruchomione we współpracy z touroperatorami, pozwalają mieszkańcom Podkarpacia i sąsiednich regionów na zimowe urlopy pod palmami. Natomiast dla osób chcących odpocząć w Europie mamy m.in. dwie włoskie destynacje, w tym Mediolan, czyli absolutną nowość - mówi Adam Hamryszczak, prezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.

W sobotę, 4 listopada br. odleciał - hucznie żegnany - pierwszy samolot PLL LOT do Mediolanu. Rejsy odbywać się będą co tydzień. Zresztą Embraery narodowego przewoźnika będą najczęściej gościć na podrzeszowskim lotnisku. Na krajowej trasie do Warszawy od listopada do marca będą kursować aż 28 razy w tygodniu (3-5 rejsów dziennie), zapewniając podróżnym m.in. dogodną przesiadkę na loty międzynarodowe z portu lotniczego im. Fryderyka Chopina.

Innym międzynarodowym hubem obsługiwanym bezpośrednio z Jasionki jest Monachium, dokąd nadal latać będą samoloty Lufthansy.

Nowości na lotnisku Rzeszów-Jesionka. Fot. Mat. pras.

Wizz Air zaplanował na zimę dwa połączenia w tygodniu z Jasionki do Rzymu. To drugi z włoskich kierunków.

Spośród wszystkich 13 dostępnych tras, sześć obsłuży największy w Europie niskokosztowy przewoźnik - Ryanair, który utrzymał swoją dotychczasową ofertę. Irlandzkie linie polecą z podrzeszowskiego lotniska do Londynu (Stansted i Luton), Manchesteru, Bristolu oraz East Midlands w Wielkiej Brytanii, a także do Dublina. Dodatkowo w okolicy świąt Bożego Narodzenia „Ryśki” zwiększą częstotliwość lotów do Bristolu i East Midlands (po trzy rotacje więcej) oraz Manchesteru (sześć rotacji więcej).

Oprócz rejsów regularnych port lotniczy Rzeszów-Jasionka we współpracy z biurami podróży Anex, Coral Travel i JoinUp! proponuje pasażerom loty czarterowe do egipskich kurortów - Hurghady. Marsa Alam i Sharm El Sheikh.

Rejsy z lotniska Rzeszów-Jesionka. Fot. Mat. pras.

Kierunki lotów na sezon zima 2023/2024:

Ryanair:

· Dublin (Irlandia) - we wtorki i soboty

· Bristol (Wielka Brytania) - w poniedziałki i soboty

· East Midlands (Wielka Brytania) - w poniedziałki i soboty

· Londyn Stansted (Wielka Brytania) - codziennie

· Londyn Luton (Wielka Brytania) - w czwartki i niedziele

· Manchester (Wielka Brytania) - we wtorki i soboty

Wizz Air:

· Rzym (Włochy) - we wtorki i soboty

PLL LOT:

· Mediolan (Włochy) - w soboty

· Warszawa - codziennie

Lufthansa:

· Monachium (Niemcy) - codziennie

Czartery:

· Hurghada (Egipt)

· Marsa Alam (Egipt), od 21 grudnia

· Sharm El Sheikh (Egipt)

Od początku roku z lotniska z Jasionce skorzystało ponad 890 tys. pasażerów, co już jest najlepszym wynikiem w historii portu.

