Nowy Dyrektor Klastra ds. Sprzedaży i Marketingu w IHG Hotels & Resorts

Gessée Chartré będzie kierować zespołem Sprzedaży i Marketingu Klastra trzech hoteli: InterContinental Warsaw, Holiday Inn Warsaw City Centre i Holiday Inn Gdańsk City Centre.

Posiadając ponad 20-letnie doświadczenie w branży, Gessée Chartré rozpoczęła swoją przygodę z hotelarstwem od pracy w hotelu InterContinental Montreal.

Jako Dyrektor Klastra ds. Sprzedaży i Marketingu Gessée Chartré zarządza 10-osobowym zespołem.

Gessée Chartré przyjechała do Polski z Kanady (Montreal), gdzie pracowała w DoubleTree by Hilton Montreal jako Dyrektor ds. Sprzedaży, Marketingu oraz Przychodów i była odpowiedzialna m.in. za proces rebrandingu i repozycjonowanie hotelu.

Posiadając ponad 20-letnie doświadczenie w branży, Gessée Chartré rozpoczęła swoją przygodę z hotelarstwem od pracy w hotelu InterContinental Montreal. W 2008 objęła stanowisko Kierownika Sprzedaży w Holiday Inn Express Montreal, gdzie skupiała się na segmencie rynku korporacyjnego.

Po dwóch latach przeniosła się do Holiday Inn Select Montreal Centre Ville. Jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu z dużym sukcesem zarządzała zespołem, osiągając znaczący wzrost przychodów hotelowych. W 2011 roku Gessée Chartré została Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu w Holiday Inn & Suites Pointe-Claire, gdzie odpowiadała za nową strategię cenową po renowacji hotelu.

Rok 2012 był dla Gessée początkiem kariery w Urgo Hotels Canada, gdzie w 2017 roku objęła stanowisko Regionalnego Dyrektora Sprzedaży. Była tam odpowiedzialna za działy sprzedaży w 11 hotelach w 5 różnych lokalizacjach. W tym czasie hotele te osiągnęły bardzo dobre wyniki finansowe, za co wraz zespołem Gessée zdobyła nagrodę Sales Team of the Year 2017.

Gessée Chartré przyjechała do Polski wraz z mężem i dwójką dzieci w wieku 5 i 9 lat.

Jako Dyrektor Klastra ds. Sprzedaży i Marketingu Gessée Chartré zarządza 10-osobowym zespołem, a do jej obowiązków należy: tworzenie strategii maksymalizacji sprzedaży hoteli i optymalnego wzrostu przychodów, a także wsparcie Dyrektorów Generalnych hoteli i zespołów ds. Sprzedaży i Marketingu.

