Nowy hotel Best Western Plus w Warszawie już otwarty

24 sierpnia został otwarty Best Western Plus Hotel Warsaw. To już czwarty obiekt sieć Best Western Hotels&Resorts w stolicy Polski. Właścicielem hotelu jest firma V Invest, za oryginalną bryłę i elewację budynku odpowiedzialni są projektanci z Pracowni Projektowej Archmo.

Hotel położony jest nieopodal Wisły we wschodniej części miasta, tuż obok Mostu Siekierkowskiego. Siedmiokondygnacyjny Best Western Plus Hotel Warsaw oferuje łącznie 100 pokoi o różnym standardzie – pokoje jedno- i dwuosobowe, pokoje rodzinne, dla osób niepełnosprawnych, pokoje premium oraz apartamenty. Powierzchnie pokoi zaczynają się od 24 m2, apartamenty liczą 45 m2. Hotel wyposażony jest w wysokiej jakości meble, wykładziny, tkaniny i nowoczesne elementy dekoracyjne wykonane z marmuru. Wszystkie pokoje hotelowe mają indywidualnie sterowaną klimatyzację, wysokiej klasy 43-calowy telewizor, przestronne miejsce do pracy i wypoczynku, wygodne łóżko z materacem premium marki Hilding, a także między innymi bezprzewodowy szybki internet – wifi czy gniazdko USB. Łazienki z prysznicami są funkcjonalne i dobrze wyposażone.

Do dyspozycji gości jest również przestronny, częściowo zadaszony parking przystosowany także do potrzeb osób niepełnosprawnych, całodobowa recepcja, przytulne lobby z kominkiem i dużym 55-calowym telewizorem. Sala fitness znajduje się na 6. piętrze, rozpościera się z niej widok na panoramę miasta. Ponadto hotel oferuje ekspresowe wymeldowanie, śniadanie w opcji na wynos, pranie i prasowanie na życzenie, odbiór oraz doręczenie korespondencji czy możliwość przechowania bagażu. W trakcie pobytu goście mogą skorzystać z hotelowej restauracji „Wisła”, w której serwowane są dania kuchni międzynarodowej z lokalnymi warszawskimi akcentami. Do dyspozycji klientów został oddany również bar z szeroką ofertą alkoholi.

– Naszym głównym założeniem jako inwestora było stworzenie nowego miejsca na mapie Warszawy, które będzie się wyróżniać jakością. Traktujemy hotelarstwo jako pewnego rodzaju misję, dlatego stawiamy na ludzi z pasją i gościnnością w sercach. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na zatrudnienie młodego, aczkolwiek doświadczonego zespołu ekspertów, których wizja od samego początku była spójna z naszymi założeniami. Co więcej, chcemy umożliwić naszemu zespołowi rozwój wewnętrzny i możliwość awansu w strukturach naszego hotelu – komentuje Mateusz Izdebski, inwestor oraz V-ce Prezes Zarządu V Invest Sp. z o.o..

Budynek posiada również własne centrum konferencyjne oferujące 9 multimedialnych sal, o różnych powierzchniach, doskonale przystosowanych do przyjęcia małych, średnich i dużych grup gości. Są one w pełni wyposażone w sprzęt multimedialny, dostęp do światła dziennego oraz szybki Internet. Łącznie sale konferencyjne mogą pomieścić blisko 300 osób. Odpowiednio dobrana została proporcja liczby miejsc konferencyjnych do liczby miejsc noclegowych, w ten sposób hotel może zapewnić każdemu uczestnikowi konferencji nocleg.

1

2

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient