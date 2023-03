Zlokalizowany jest w stoczni Lindholmen w Göteborgu, w pierwszym centrum innowacji Geely poza Chinami, gdzie pisze się nowa historia. Kampus "Uni3 by Geely" oznacza innowacyjność i otwartość, gdzie Wschód i Zachód spotykają się, aby rozwijać przyszłość. Każdy dom na terenie kampusu odpowiada jednemu z pięciu podstawowych chińskich żywiołów: drewnu, ziemi, metalowi, ogniowi i wodzie.

Budynki mają więc różne kolory na swoich szklanych fasadach, które dzięki pobliskiej wodzie lśnią na tle terenów stoczniowych. W samym sercu kampusu powstał nowy Nordic Chois Hotels, który ma stać się nowym międzynarodowym miejscem spotkań. Hotel reprezentuje żywioł "Ogień", co jest wyraźnie widoczne w jego rdzawoczerwonej szklanej fasadzie. Z pomocą firmy Staticus UAB, WICONA dostarczyła do hotelu łącznie 5.200 mkw. aluminiowych fasad.

Hotel ma łączną powierzchnię 13 500 metrów kwadratowych i składa się z jedenastu pięter, na których znajdują się 254 pokoje hotelowe, sale konferencyjne i miejsca odnowy biologicznej.

Już kilka lat temu powiedziałem, że Nordic Choice podwoi swoje możliwości w Göteborgu. Jest to obietnica złożona mieszkańcom Göteborga, którą spełniliśmy i przekroczyliśmy z nawiązką. Lindholmen jest prawdopodobnie jednym z najciekawszych na świecie ośrodków innowacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwoju ekologicznego, który obecnie zyskuje na sile dzięki inwestycji Geely w kampus, który będzie oferował zarówno rozwój technologii, jak i doświadczenia związane z organizacją imprez. To, co powstaje, jest niezwykle ekscytujące, a Nordic Choice Hotels chce być tego częścią i przyczynić się do rozwoju tego miejsca, aby żyło ono przez cały rok i przez całą dobę - mówi Petter Stordalen , właściciel Nordic Choice Hotels.

Właścicielem hotelu jest firma Geely, która w przyszłym roku chce jeszcze bardziej rozbudować kampus innowacyjny. Jednak aby odnieść sukces, potrzebowali silnego operatora hotelowego, który ma mocną pozycję na rynku.

Lindholmen i Göteborg są dla nas niezwykle ważne, dlatego zależy nam na silnym operatorze hotelowym, który zna rynek i który przez lata udowodnił, że można z powodzeniem prowadzić wartościowy biznes, który wzbogaca okolicę i tworzy popularne miejsca spotkań. „Uni3 by Geely" w najbliższych latach będzie się nadal rozwijać, a kampus z roku na rok będzie stawał się coraz ważniejszym miejscem dla innowacji, niż możemy sobie to dziś nawet wyobrazić. Jeśli ma nam się to udać, musimy sprawić, by lokalizacja była atrakcyjna dla przedsiębiorców z całego świata. W tym dziele hotel staje się niezwykle ważny - mówi Gang Wei, prezes należącej do Geely spółki majątkowej GIC Management AB.