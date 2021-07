Nowy hotel na Antałówce?

Dwa tygodnie temu na stromych zboczach Antałówki powyżej Bulwarów Słowackiego, obok powstałego kilka lat temu hotelu Radisson, prowadzone były pomiary geodezyjne. Wiele wskazuje na to, że to zbocze ma być zabudowane - pisze portal, który o sprawę pomiarów zapytał europejskie Biuro Prasowe Radisson Hotels. Jak poinformowało biuro, Radisson planuje wykonanie w Zakopanem pewnych prac. Jakie to będą prace, ogłosi niebawem za pośrednictwem agendy w Polsce, na razie nie może podać żadnych szczegółów.

Działki, na których prowadzone są pomiary geodezyjne, mają status budowlanych.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

.