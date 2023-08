Rajska Residence to aparthotel usytuowany w samym sercu krakowskiego Starego Miasta. Inwestycja powstała w zabytkowej kamienicy, która została kompleksowo odrestaurowana. Hotel oferuje 16 apartamentów. Obiekt należy do sieci Laris Hotels Group.

Rajska Residence to nowy aparthotel na mapie Krakowa.

Powstał w samym sercu Starego Miasta, w zabytkowej kamienicy, która została kompleksowo wyremontowana i odrestaurowana.

W budynku znajdują się cztery piętra, na prowadzi klatka schodowa, klimatem odpowiadająca XX-wiecznemu stylowi krakowskiej architektury.

Każdy z 16 luksusowych apartamentów utrzymany jest w harmonijnych odcieniach oliwkowej zieleni i beżu.

Aparthotel obsługiwany jest przez zdalną całodobową recepcję.

Nowy obiekt należy do niezależnej sieci polskich hoteli i restauracji Laris Hotels Group.

Rajska Residence wpisuję się w coraz bardziej nasilający się na rynku hotelarskim trend obiektów samoobsługowych. Brak recepcji na miejscu nie wpływa jednak na standard obsługi i jej zakres. Goście mają do swojej dyspozycji wszystkie udogodnienia dostępne w tradycyjnych hotelach.

W ramach inwestycji powstało 16 apartamentów w podwyższonym standardzie. W połączeniu z historyczną kamienicą tworzą modernistyczne przestrzenie. W obiekcie znajdują się trzy rodzaje apartamentów: Premium, Superior i Deluxe. Klienci do dyspozycji mają część wypoczynkową, a także aneks kuchenny, z częścią jadalną. Apartament Superior dysponuje większą częścią wypoczynkową. Natomiast w apartamencie Deluxe znajdują się dwa klimatyzowane pokoje z zamykaną sypialnią i pokojem dziennym. Do każdego pokoju goście mogą dostać się klatką schodową, jak również windą obsługującą każde piętro.

Projektując wnętrza Rajska Residence czerpaliśmy inspiracje z najnowszych trendów , aby stworzyć komfortowe i funkcjonalne przestrzenie, które jednocześnie są pełne unikalnego charakteru. Apartamenty zostały urządzone z dbałością o detale, a każdy element jest starannie dobrany, aby wprowadzić do wnętrza niepowtarzalny klimat. Duże okna kamienicy pozwalają na obfitość naturalnego światła, które podkreśla piękno mebli i wykończeń - zaznacza Michał Drzyżdżyk, prezes Laris Hotels Group.

Atrakcje na wyciągnięcie ręki

W okolicy aparthotelu Rajska Residence znajduje się nowo otwarty Park Wisławy Szymborskiej, który jest idealnym miejscem na relaksujący spacer pośród zieleni i przyrody. W odległości spaceru znajduje się również Małopolski Ogród Sztuki, który zaprasza do odkrywania sztuki i kultury regionu. Aparthotel sąsiaduje też z pięknym gmachem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, co docenią miłośnicy literatury. Dodatkową zaletą lokalizacji przy ul. Rajskiej 20 jest bliskość najważniejszych atrakcji turystycznych Krakowa. Rynek Główny oddalony jest zaledwie o 700 metrów, a zamek na Wawelu o ok. 1400 metrów. Do dworca kolejowego są 2 km, natomiast dystans do lotniska Kraków Balice wynosi 11 km.

Aparthotel Rajska Residence jest już otwarty dla gości.

Rajska Residence zlokalizowany jest w centrum Krakowa. fot. mat. pras.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl