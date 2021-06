Nowy hotel sieci Best Western Hotels & Resorts otworzył podwoje

BW Premier Collection, Hotel Liberté 33 oferuje łącznie 60 pokoi, restaurację L33 Bistro & Bar oraz sklep i winiarnię Foodwine.

W hotelu znajduje się również przestrzeń konferencyjna, sauna i strefa fitness, a także podziemny garaż.

Projekt budynku oraz rewitalizację zabytkowej willi przygotowała pracownia architektoniczna PB Architekci, prowadzona przez Piotra Bukowego, z kolei wnętrza zaprojektowała Pracownia Projektowa Sucharski.

Hotel Liberté 33 położony jest w samym centrum Poznania, w niedalekiej odległości od dworca, Teatru Wielkiego, Starego Rynku, a także od Międzynarodowych Targów Poznańskich – targowej stolicy Polski. Składa się z dwóch niezależnych budynków, tworzących jeden kompleks – z willi od frontu i nowo wybudowanej części z tyłu. Pierwszy z nich, czyli zabytkowa willa, została wybudowana w 1920 roku i łączy w sobie cechy neobaroku i klasycyzmu. Składa się z 5-ciu kondygnacji – na poziomie -1 znajduje się recepcja oraz restauracja Bistro & Bar L33. Druga część to nowoczesna, 5-cio piętrowa oficyna, w której podziemnej części znajduje się sauna, sala fitness oraz garaż.

Spółka Hotel Edison posiada i zarządza również hotelem Best Western Edison w Baranowie, który jest położony 14 km od centrum Poznania, nad Jeziorem Kierskim, w bliskiej odległości od Lotniska Ławica. Hotel działa już od kilku lat i zyskał szerokie grono stałych gości, którzy doceniają jego lokalizację, jakość obsługi oraz świetną kuchnię. To idealne miejsce na organizację spotkań firmowych czy imprez rodzinnych na świeżym powietrzu. Obok hotelu znajduje się Winnica Edison – pierwsze wina z rocznika 2020 są już dostępne w sprzedaży.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

- Otwarcie BW Premier Collection, Hotel Liberté 33 to wielki sukces naszego całego zespołu i dowód na to, że się rozwijamy i poszerzamy ofertę – poznański hotel jest drugim obiektem należącym do Spółki Hotel Edison. Cieszymy się, że udało nam się zakończyć inwestycję w tych niezmiernie trudnych czasach, ale pokazuje to tylko naszą siłę, determinację i dążenie do rozwoju. Naszym celem jest utrzymanie najwyższego poziomu obsługi gości, a standardy, które zbudowaliśmy w hotelu Best Western Edison będziemy wdrażać również tutaj – mówi prezes Przemysław Woźny.

1

2

3